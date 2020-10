بالصور.. شاهد سيارات عمرها 20 عاما تزاحم موديلات 2021 بقوة

لأنها صنعت خصيصا لتلائم الألفية الجديدة، أي عام 2000 ما زالت أشهر موديلات هذا العام تزاحم الإنتاج العصري لعام 2021، وكشفت قائمة مميزة طرحها موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، عن الطريقة التي استقبلت بها شركات صناعة السيارات الألفية الجديدة منذ 20 عاما مضت.

وذلك بالكشف عن أبرز الموديلات التي قدمتها ماركات صناعة السيارات المختلفة، كطراز رسمي للعام 2000، وهي الموديلات التي تحتفل خلال عام 2020 الجاري بمرور 20 عاما رسميا على طرحها.

وضمن القائمة، جاء طراز أكيورا MDX، وهو الطراز الذي استقبلت به ماركة أكيورا اليابانية الألفية الجديدة، وطرحته بمحرك بسعة تتراوح ما بين 3.0 و 3.5 لتر.

ثم جاء الطراز الذي استقبلت به ماركة ألفا روميو الألفية الجديدة، وهو طراز 147، الذي طرحت ألفا نسخة جديدة منه في عام 2000، كبديل لكل من موديلات 145 و146، وكان يعمل الطراز بمحرك V6 بسعة تتراوح بين 1.6 لتر و 3.2 لتر.

ومن ماركة بي إم دبليو الألمانية، كشف موقع "أوتو كار"، أن أبرز الموديلات التي استقبلت بها الألفية الجديدة وطرحت في عام 2000، طراز Z8 الرياضي الذي كان ظهوره الأول عبر فيلم جيمس بوند The World Is Not Enough.

وكشفت قائمة "أوتو كار" أيضا، السيارة التي استقبلت بها ماركة كرايسلر البريطانية للألفية الجديدة، وهي طراز PT Cruiser الذي طرح في عام 2000 واستمر طرحه حتى عام 2009.

من بعده بالقائمة، جاءت ماركة فورد، التي كشف "أوتو كار" عن أبرز موديل استقبلت به الألفية الجديدة، وهو شاحنة Explorer Sport Trac التي طرحتها لعام 2000، وعملت بمحرك V6 بسعة 4.0 لتر وينتج قوة 210 أحصنة.

ومن ماركة فورد أيضا جاء ضمن القائمة، طراز Maverick ضمن فئات SUV، والذي اعتبر من أبرز موديلات فورد التي طرحتها مع بداية الألفية الجديدة.

ومن ماركة هوندا، جاء ضمن القائمة نسخة 2000 من طراز "سيفيك" المميز، من أبرز الموديلات التي قدمتها هوندا للألفية الجديدة وتحتفل بمرور 20 عام على طرحها خلال العام الجاري.

ومن الموديلات المميزة التي طرحتها هوندا خلال عام 2000 وجاءت أيضا ضمن القائمة، طراز "ستريم" الذي استقبلت به الماركة اليابانية الألفية الجديدة وعمل بمحرك بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 160 حصان.

وماركة هيونداي الكورية الجنوبية، كشفت القائمة عن أبرز طراز طرحتها لعام 2000، كان طراز "سنتا في" الذي طرح للألفية الجديدة بمحرك فئة V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 200 حصان.

اختتم الموقع القائمة المميزة بماركة مرسيدس، والطراز الذي طرحته للألفية الجديدة وهو نسخة عام 2000 من موديل C-CLASS، الذي طرح بمحرك بسعة 5.4 لتر ينتج قوة 362 حصانا.