جاكوار XE.. تكنولوجيا متصلة جديدة مع الطاقة الهجينة الخفيفة

كتب: باسل الحلواني

زودت صانعة السيارات الإنجليزية سيارتها الشهيرة جاجوار XE، بخيار مجموعة نقل الحركة الكهربائية، وبأحدث التقنيات التكنولوجية المتصلة.

وللمرة الأولى في سيارة جاجوار XE، يتوافر خيار الجيل الأحدث من محرك "إنجينيوم" الديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مع تكنولوجيا السيارات الكهربائية الهجينة الخفيفة (MHEV) الحديثة، لتحقيق المزيد من الكفاءة.

وداخل السيارة، يضمن نظام الترفيه والمعلومات الفائق ثنائي الشريحة "بيفي برو" (Pivi Pro) الاتصال الدائم لسيارة XE، مع واجهة جديدة سهلة الاستخدام تسهل على السائقين استعراض المعلومات وأداء الوظائف متكررة الاستعمال أثناء حركتهم.

فيما تضيف التغييرات التفصيلية في المقصورة لمسة أكثر فخامة، بما فيها تصميم المقاعد الجديد، مع تصميم المقود الجديد منقسم الإطار، ومقابض نقل السرعة المعدنية التي تضيف مظهراً وإحساساً مذهلاً.

محركات متطوّرة بكفاءة مرتفعة

سيارة XE الجديدة متوفرة بالجيل الأحدث من محركات "إنجينيوم" بسعة 2.0 لتر رباعية الأسطوانات بالديزل مع الشحن الفائق، بقوة **204 حصان، إلى جانب أحدث محركات البنزين بقوة 250 حصان و300 حصان.

وجميع طرازات XE متوفرة مع ناقل السرعة الأوتوماتيكي ثماني السرعات من جاكوار، والدفع الخلفي أو الكلي. ومجموعات نقل الحركة المتوفرة هي:

ديزل

قوة **204 حصان مع الطاقة الهجينة الخفيفة بسعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات، مع الشحن الطوربيني، أوتوماتيك بثماني سرعات، دفع خلفي / دفع كلي

البنزين

250 حصان بسعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات، مع الشحن الطوربيني، أوتوماتيك بثماني السرعات، دفع خلفي / دفع كلي.

300 حصان بسعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات، مع الشحن الطوربيني، أوتوماتيك بثماني السرعات، دفع كلي.

ويحتوي الجيل الأحدث من محرك "إنجينيوم" الديزل بسعة 2.0 لتر على تكنولوجيا السيارات الكهربائية الهجينة الخفيفة (MHEV) للمرة الأولى، وتستخدم هذه التكنولوجيا المولد المدمج بالأحزمة (BiSG) الموجود في فجوة المحرك، لحصد الطاقة المهدورة عادة عند تخفيف السرعة أو الفرملة، وتخزينها في بطارية أيون الليثيوم بقدرة 48 فولط الموجود تحت صندوق التخزين في السيارة، لتتم إعادة توزيع الطاقة المخزنة لاحقاً من أجل مساعدة المحرك أثناء التسارع، وتوفير نظام توقف/انطلاق أكثر ضبطاً واستجابة.

ويمكّن هذا المحرك الجديد سيارة XE من التسارع من 0 إلى 100 كم/سا خلال 7.3 ثانية (0 إلى 60 ميل/سا خلال 6.9 ثانية)، مع تخفيض استهلاك الوقود إلى 4.8 لتر/100كم (58.5 ميل/غالون)*** وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 127 غ/كم*** حسب اختبار القيادة العالمية الموحد للمركبات الخفيفة (EU – WLTP).

ويتم استخدام عدد من استراتيجيات المحرك لتحقيق ضبط وأداء أفضل، بما في ذلك تكنولوجيا الشاحن الطوربيني الهندسي بالشفرات المتغيرة، إذ تدور شفرات الشاحن الطوربيني عند سرعات المحرك المنخفضة لتضيق الفراغ فيما بينها، وتزيد من تسارع غازات العادم وتزيد الضغط، ما يوفر استجابات ممتازة لعزم الدوران وتسارعاً أفضل. وفي سرعات المحرك المرتفعة، تقوم الشفرات بالانفتاح، لتسمح بتدفق أقصى قدر من غازات العادم، وتوفر أقصى قوة ممكنة مع الحفاظ على الكفاءة المرتفعة.

ويستخدم المحرك مكابس فولاذية أكثر قوة تسمح بالمزيد من التحمل، كما يساعد التصميم منخفض الاحتكاك في زيادة القدرة على تحمّل الضغط المرتفع، إذ إن بنية المحركات الأقوى تمكنها من تحقيق تكامل أكثر تعقيداً وشمولاً لقنوات التبريد، من أجل تنظيم حراري أفضل. وفي الوقت نفسه، فإن معدل التمدد الحراري أقرب إلى معدل التمدد الحراري في بطانات الأسطوانات الحديدية من أجل تحكم أفضل، سواءً أكان بتحسين التبريد أو بتخفيض الاحتكاك لزيادة الكفاءة.

ويحقق نظام الحقن الجديد بالمنفذ المشترك الكهربائي الضغطي، بضغط يبلغ 2,500 بار،

تحكماً أفضل بكمية الوقود التي تصل إلى الأسطوانات، ما يخفض الانبعاثات ويزيد من كفاءة التشغيل. وعند جمعه مع أحدث الشاحنات الطوربينية الهندسية المتغيرة، يضمن قدرة محرك "إنجينيوم" الديزل على تحقيق توازن مثالي في الأداء والضبط وتوفير الوقود.

وقال كولين كيركباتريك، مدير هندسة المنتجات في جاكوار: "سيارة جاكوار XE المحدّثة تتميز بمجموعة مختارة من التحسينات التي تجعلها خياراً أفضل للمشترين مما هي عليه اصلاً. مع مجموعة نقل الحركة الجديدة بالديزل والطاقة الهجينة الخفيفة، هذه أول مرة يتوفر فيها خيار محرك مزود بالطاقة الكهربائية لسيارة XE، لتوفر كفاءة أفضل مع أداء ممتاز. وفي الوقت نفسه فإن التكنولوجيا المتطورة، مثل نظام الترفيه والمعلومات الجديدة "بيفي برو" وتأيّن هواء المقصورة، توفر مستويات أكبر من الاتصالات والملاءمة والحفاظ على صحة كافة الركاب".

ويستطيع العملاء الاختيار بين نسختي 250 حصان أو 300 حصان من محرك البنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، المتوفر في موديل عام 2020، والذي ينتج عزم دوران يبلغ 365 و400 نيوتن متر على التوالي. كما يتمتع الطرازان بأحدث تكنولوجيا المحركات، بما فيها الشاحن الطوربيني المزدوج، و نظام التحكم المتغاير برفع الصمامات (CVVL)، من أجل الحصول على مزيج قوي من الأداء والكفاءة.

ويستطيع محرك البنزين بقوة 250 حصان أن يحقق توفيراً في استهلاك الوقود يصل إلى 7.9 ل/100 كم (35.6 ميل/غالون)*** وفي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى 179غ/كم***، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/سا خلال 6.7 ثانية (0 إلى 60 ميل/سا خلال 6.5 ثانية). ومع المحرك الجبار بقوة 300 حصان – المتوفر حصراً مع نظام الدفع الكلي الذكي من جاكوار – تستطيع سيارة XE التسارع من 0 إلى 100 كم/سا خلال 5.9 ثانية (0 إلى 60 ميل/سا خلال 5.6 ثانية).

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التكنولوجيا المتصلة الأحدث

تحتوي سيارة XE على نظام المعلومات والترفيه الأحدث من جاكوار "بيفي برو" (Pivi Pro)، والذي يتم الوصول إليه من خلال شاشة اللمس المركزية المدمجة بسلاسة بقياس 10 بوصة، فيما يتم تشغيل شاشة اللمس السفلية بقياس 5.5 بوصة بتكنولوجيا "بيفي" الجديدة ايضاً، وتجمع بين قرصي تحكم متعددي المهام بإضاءة LED، من أجل تشغيل أكثر سهولة لمختلف الوظائف الأساسية في السيارة.

ولمساعدة السائقين على الوصول إلى المعلومات الضرورية سريعاً، تحتوي سيارة XE الجديدة على "شاشة السائق التفاعلية" عالية الدقة بقياس 12.3 بوصة، والمزودة برسوميات محسنة مع ترتيب قابل للتعديل، ويمكن أن تعرض خرائط نظام الملاحة على كامل الشاشة مع تعليمات حركة تفصيلية، أو لوحة اتصال رقمية، أو الوسائط المتعددة، أو قائمة جهات الاتصال، أو تفاصيل نظام المعلومات والترفيه. وبالاعتماد على تكنولوجيا الشاشة الأمامية الاختيارية الحديثة، تمنح سيارة XE الجديدة السائقين كل المعلومات التي يحتاجونها بأقل قدر ممكن من تشتيت الانتباه.

ونظام المعلومات والترفيه الجديد متوافق مع تطبيق Apple CarPlay كميزة أساسية، ويسمح للعملاء بوصل هاتفين في الوقت نفسه من خلال تقنية البلوتوث، كما يتوفر الاتصال بالاعتماد على

Android Auto أو Baidu CarLife كميزة أساسية بناءً على البلد.

ولتمكينه من التشغيل الفوري، أصبح نظام "بيفي برو" مزوداً بمصدر طاقة خاص به، وبالتالي يكون جاهزاً للاستخدام فور جلوس السائق خلف المقود.

وتتوفر هذه التقنيات بفضل الجيل الأحدث من "هيكل المركبات الإلكتروني" (EVA 2.0) الذي يدعم التقنيات الجديدة، ليضمن الاتصال والتحديث الدائم لسيارة مجهزة للمستقبل.

وتتضمن مجموعة التكنولوجيا الجديدة "البرمجيات المتصلة" (SOTA)، التي تضمن استخدام سيارة XE أحدث البرمجيات على الدوام، حيث تغني هذه التكنولوجيا العملاء عن زيارة الوكلاء من أجل الحصول على تحديثات برامج المركبة.

وتتوفر اتصالات "بيفي برو" من خلال تكنولوجيا الشريحة المزدوجة المدمجة في السيارة، مع جهازي مودم LTE يسمحان للنظام بأداء عدة مهام في الوقت نفسه، مثل تشغيل الوسائط المتعددة وتحميل تحديثات "البرمجيات المتصلة"، بدون التأثير على الأداء. هذه الاتصالات المتطورة تضمن التقليل من تقطعات الشبكة الناتجة عن المرور بمناطق ضعيفة التغطية، حيث تقارن بين مختلف مزودي الاتصالات وتختار الشبكة ذات الإشارة الأقوى.

ولتحقيق المزيد من الراحة، يمكن استخدام الجيل الثاني من "مفتاح الأنشطة" القابل للارتداء من أجل إقفال وفتح وتشغيل المركبة، بدون الحاجة لوجود المفتاح التقليدي في السيارة. ويتضمن الجهاز القابل للشحن ساعة وبطارية تدوم حتى سبعة أيام بين الشحنة والأخرى.

ويحتوي الشاحن اللاسكلي بقوة 15 كيلو واط الآن على مقوّي إشارة، (بحسب البلد) يستخدم هوائياً خارجياً لتحسين الإشارة التي تتلقاها الهواتف الذكية أثناء استخدامها داخل السيارة.

وتستخدم وضعية "الحارس" الجديدة (في المملكة المتحدة فقط) وظيفة التوقيت لتضيف المزيد من الأمان وراحة البال عند استخدام تطبيق Secure. وتتيح هذه الوضعية للعملاء تحديد الأوقات التي ستكون السيارة ثابتة فيها، خلال ساعات الليل مثلاً، لتصلهم تنبيهات إلى هواتفهم الذكية إن تم استخدامها خلال الفترة المحددة، والتحذير الفوري من أي حركة غير مصرح بها للسيارة.

ويتوفر نظام "بيفي برو" كميزة أساسية في طرازات SE وHSE، وكميزة اختيارية في طرازات S. والنظام الأساسي لطرازات S هو نظام "بيفي" (Pivi) الذي يتيح نظام الملاحة باستخدام هاتف السائق، عبر تطبيق Apple CarPlay، كما يحتوي "بيفي" على تطبيق Android Auto كميزة أساسية.

تصميم عالمي

تتميز مقصورة XE بالملمس الناعم والمواد الممتازة في مختلف أنحائها، فكل شيء من غطاء لوحة العدادات إلى جوانب وحدة التحكم المركزية ومساند الأبواب والجزء السفلي من المقصورة مغلفٌ بمواد ذات ملمس مميز من أجل راحة أكبر.

ويبرز تصميم المقود منقسم الإطار الجديد العناية بأدق التفاصيل داخل المقصورة، وتظهر هذه التفاصيل في مختلف أنحاء المقصورة، بما فيها شعار جاكوار الواثب المطرّز على مساند الرأس مع التنجيد المعرّق المتوفر للمقاعد.

كما يتوفر نظام تأين هواء المقصورة باستخدام تكنولوجيا Nanoe التي تزيل مسببات الحساسية والروائح المزعجة، كما يتضمن هذا النظام تصفية الهواء بمعيار 2.5 بيكومتر، والذي يلتقط الشوائب شديدة الصغر – بما فيها الجسيمات بحجم 2.5 بيكومتر – لتحسين صحة الركاب والحفاظ على سلامتهم. ويمكن للعملاء تفعيل النظام ببساطة عبر النقر على زر "التنقية".

أما التصميم الخارجي، الذي شهد تحديثات واسعة عند تقديم سيارة XE الجديدة العام الماضي، فيتميز بذات التصميم العريض للشبك والمصد الأماميين، ما يؤدّي لمظهرٍ أكثر ثباتاً. ويتميز الشبك الأمامي بتصميم شبكي متداخل مع المظهر الجانبي المنحني – المشترك مع سيارة I-PACE الكهربائية بالكامل – الذي يبرز القوة في التصميم. أما التجويفات السفلية العريضة والحادة فتعطي انطباعا تقنياً وحضوراً مميزاً، مع الملامح الجانبية الانسيابية الدقيقة صلبة المظهر.

أما خلفية السيارة فتأتي بمظهر قوي يبرز عرض السيارة، لتترك انطباعاً أكثر ثباتاً، وتعزز من أداء الديناميكيات الهوائية.

وتتوفر مختلف طرازات XE مع باقة التصميم الخارجي السوداء، التي تحقق مظهراً مبهراً بفضل العناصر المعدّلة والمشطبة باللون الأسود اللامع، ويتضمن ذلك نقوش وإطار الشبك الأمامي، وإطارات منافذ التهوية السفلية، ومنافذ التهوية الجانبية، ومحيط النوافذ، وتضاف إليها الشعارات باللون الأسود المميز لموديل عام 2021.

ويستمر التزام جاكوار بإنشاء سيارات متينة وخفيفة الوزن مع سيارة XE، فبنيتها بالألومنيوم المركّز تحتوي على الألومنيوم المعاد تصنيعه ضمن دائرة إنتاج مغلقة من أجل استدامة أكبر، وتعد جزءاً هاماً من رحلة جاكوار نحو الوجهة صفر، التي تعني عالماً فيه صفر انبعاثات، وصفر حوادث، وصفر ازدحام.

ويستطيع العملاء الاختيار بين باقات مواصفات S وSE وHSE، والتي تتوفر مواصفات R-Dynamic لكل منها.