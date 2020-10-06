رام 1500 تحصل على إصدار خاص للاحتفال بالذكرى العاشرة للعلامة

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت رام عن إصدار خاص جديد لموديل 1500 للاحتفال بالذكرى العاشرة لاستقلال العلامة عن دودج، والتي كانت واحدة من أنجح سياسات فيات كرايسلر في العقود الأخيرة.
إصدار الذكرى العاشرة الجديد لرام 1500 يتميز بزخرفات خشبية وكروم والكثير من الجلود للداخلية، مع لوحة عدادات خاصة مميزة للإصدار ودواسات معدنية ضمن لمسات جمالية أخرى.
من المتوقع توافر الإصدار بمحرك V8 هيمي سعة 5.7 لتر أو محرك 3.0 لتر إيكو ديزل، بصندوق خلفي 1.7 متر أو 1.8 متر وأربعة أبواب بشكل حصري.
وتعرض رام الإصدار الجديد للبيع من الآن بسعر يبدأ من 56,870 دولار، ما يعادل 213,000 ريال.
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