أبرز سيارات GT عبر التاريخ.. رحلة مشوقة بالصور

دائما ما ترمز العلامة GT في المركبات إلى فئة السيارات الفاخرة التي تتميز بسرعة عالية ورحابة من الداخل.

وعشاق السيارات الفاخرة يعلمون أن فئة GT من السيارات،غالبا ما تكون من أفضل الموديلات التي يحرص على طرحها صناع المركبات.

وفي تقرير مشوق بالصور،قدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة مميزة، من أبرز السيارات التي طرحت ضمن فئة GT عبر تاريخ الصناعة.

ويضيف التقرير ،أن حروف GT، تعني بالإنجليزية grand touring، وهي السيارات التي تعمل بمحرك رياضي بقدرات عالية.

وجاء في المقدمة طراز Aurelia B20 GT التابعة لماركة "لانسيا"الذي ظهر عام 1951.

من بعده، قدمت فيراري الإيطالية طراز 250 GT كوبيه عام 1954.

وفي عام 1957، قدمت مازيراتي الإيطالية أول طراز تطرحه ضمن فئة GT، وهو 3500 الذي طرح بمحرك بقوة 3500 ألف سي سي.

وضمت القائمة طراز أستون مارتن DB4 GT، الذي طرح عام 1959، وهو من أبرز السيارات التي طرحت ضمن فئة GT المميزة.

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ومن ماركة ألفا روميو، جاء Sprint GT الذي طرح عام 1963، وكان من أبرز السيارات التي طرحتها الماركة الإيطالية ضمن هذه الفئة.

ومن ماركة لامبورجيني الإيطالية، جاء موديل 350 GTV الذي طرحت بمحرك فئة V12 عام 1963.

وفي حقبة السبعينيات، جاء ضمن القائمة، طراز CX GTi الذي طرحته ماركة سيتروين عام 1977.

وفي الثمانينيات، طرحت أودي الألمانية طراز Coupé GT عام 1980.

من بعده جاء طراز بينتلي GT المميز، ونسخته التي طرحت عام 2003، بمحرك W12.

واختتم الموقع القائمة بطراز مرسيدس AMG GT الذي يعتبر من أبرز السيارات التي طرحت ضمن فئة GT عبر التاريخ، لما يتمتع به من قوة الأداء.