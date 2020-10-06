جاكوار XF موديل 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت جاكوار XF على تحديثات منتصف العمر لموديل 2021 بعد خمسة أعوام من تدشين الجيل الثاني الحالي للسيارة. التحديثات الخارجية محدودة، مثل مصابيح أمامية LED رباعية أنحف بلمسات كروم وجنوط 19 إنش أو 20 إنش جديدة بلون أسود مصفول. أهم التحديثات مركزة في الداخلية، مثل شاشة لمسية 11.4 إنش جديدة منحنية وتحديث نظام المعلومات الترفيهية لدعم تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي والتحديثات عبر الهواء، مع كاميرات رؤية محيطية ولوحة عدادات رقمية بالكامل. وستتوفر جاكوار XF المحدثة بمحرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 246 حصان ونظام دفع خلفي، بالإضافة إلى محرك 2.0 لتر تيربو بقوة 296 حصان ونظام دفع كلي، ما يسمح للسيدان بالتسارع إلى 96 كلم\س في 5.8 ثانية. وستكشف جاكوار عن أسعار XF 2021 المحدثة قرب موعد طرحها خلال أسابيع. Advertisements

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