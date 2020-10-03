11 سيارة رياضية لم تظهر للنور.. موديلات للعرض

شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها، مجموعة من الموديلات الرياضية التي لم يقدر لها الدخول في طور التصنيع، رغم تميز تصميمها وقدراتها، واقتصرت على كونها موديلات للعرض.

وقدم موقع "أوتو كار"، المختص بأخبار السيارات قائمة بأبرز الموديلات الرياضية التي حرم منها عشاق الصناعة عبر تاريخها، ولم يقدر لها التصنيع.

وبدأ الموقع قائمته بطراز Chevrolet Aerovette الذي طرحته شيفروليه في عام 1969، وكان يمثل أولى تجارب الشركة في مجال السيارات الرياضية بمحرك متوسط المركز، ينتج قوة 420 حصانا.

من بعده ضمن القائمة، جاء طراز Ford GT70 الرياضي، الذي كشفت عنه فورد في عام 1970، وكان مقدرا له المشاركة في سباقات "لومان 24 ساعة"، لكن ذلك لم يحدث، وكان يعمل الطراز بمحرك v8 بسعة 1.6 لتر.

وضمت القائمة طراز Monteverdi Hai الرياضي الذي تم الكشف عنه في عام 1970، ولم يقدر له الطرح بالأسواق، وعمل بمحرك بسعة 7.2 لتر ينتج قوة 450 حصانا.

من بعده بالقائمة من ماركة أستون مارتن، جاء طراز Aston Martin Bulldog، الذي تم الكشف عنه في عام 1979، والذي لم يطرح بالأسواق.

وعمل الطراز بمحرك V8 بسعة 5.3 لتر، ينتج قوة 600 حصان وتصل سرعته القصوى إلى 237 ميلا في الساعة.

ومن ماركة ياماها اليابانية المتخصصة في صناعة الدراجات النارية، جاء طراز رياضي كان من ضمن تجارب الماركة للخوض في صناعة السيارات وهو طراز OX99-11 الذي كشفت عنه في عام 1992، ولم يقدر له الطرح بالأسواق.

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ومن ماركة لامبورجيني جاء طراز Cala ضمن القائمة، والذي طرح للعرض فقط عام 1995، ولم تطرح منه نسخ للبيع بالأسواق وعمل بمحرك V10 تصل سرعته القصوى إلى 181 ميلا في الساعة.

من بعده جاء ضمن قائمة "أوتو كار"، طراز زاجاتو Raptor الذي طرح للعرض عام 1996، وعمل بمحرك فئة V12، بسعة 6 لترات، ينتج قوة 492 حصانا.

ومن السيارات الرياضية المميزة التي افتقدتها سوق السيارات وكشفت عنها القائمة، طراز فولكسفاجن الرياضي W12 الذي طرح للعرض في عام 1997، وعمل بمحرك بسعة 5.6 لتر، ينتج قوة 420 حصانا.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز كاديلاك Sixteen الذي قدر له الطرح للعرض فقط عام 2003، بمحرك عملاق فئة V16 بسعة 13.6 لتر ينتج قوة تصل إلى 1000 حصان.

وجاء ضمن القائمة طراز أكيورا ASCC الذي طرح للعرض في عام 2007، ولم تقدم منه الماركة اليابانية أي نسخ مصنعة للسوق، وعمل بمحرك V10 بسعة 4.5 لتر.

في ختام القائمة جاء طراز هو الأبرز بين هذه الموديلات، موديل بي إم دبليو M1 Homage الذي طرح للعرض عام 2008، ولم يقدر له الطرح بالأسواق.



