10 صور ترصد حكاية "السيارة الأولى" مع المشاهير

قبل تحقيقهم للشهرة والثراء وتمكنهم من امتلاك أغلى السيارات في العالم، كان لأبرز المشاهير بعالم السينما والأعمال تجارب مع الماركات المتواضعة في بداية حياتهم.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة، تكشف عن السيارة الأولى في حياة أبرز مشاهير العالم، التي امتلكوها قبل عالم الأضواء.

بدأ الموقع القائمة، بالملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك أكبر شركة صناعة سيارات كهربائية في العالم، وكشف الموقع عن أول سيارة اقتناها ماسك وهي BMW 320i موديل 1978، وامتلكها وهو في عمر 23 عاما وذلك في 1994.

من بعده بالقائمة جاء متسابق فورمولا 1 الأشهر في العالم، لويس هاملتون، وكانت أول سيارة اقتناها في حياته هي ميني كوبر موديل عام 2002.

من بعده، مقدم برنامج السيارات الشهير "جيرمي كلاركسون"، الذي عرف بتقديمه لبرنامج "توب جير"، وكانت أول سيارة يقتنيها قبل الشهرة، طراز MKII Ford Cortina 1600E موديل عام 1977.

أما المذيع الأمريكي الشهير "جاي لينو" الذي عرف بعشقه لاقتناء السيارات، كانت أول سيارة يقتنيها قبل الشهرة، هي شاحنة كلاسيكية من طراز فورد طرحت في عام 1934.

وجاء أيضا ضمن القائمة، مصمم الأزياء الشهير رالف لورين، وكانت أول سيارة يقتنيها هي موديل Morgan 4/4، الذي طرح في عام 1961.

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وجاء الممثل الأمريكي "إيريك بانا"، أيضا ضمن قائمة "أوتو كار"، والذي عرف بدوره في فيلم Troy، وذكر الموقع أن أول سيارة اقتناها هي 74 Ford XB Falcon موديل عام 1974.

ونجم كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، جاء أيضا ضمن القائمة، وكشف الموقع عن أن أول سيارة اقتناها كانت من طراز Ford Escort MK2.

والنجم البريطاني روان اتكينسون الشهير بتجسيده لشخصية "السيد بين" الكوميدية، جاء أيضا ضمن القائمة، وكانت أول سيارة يقتنيها هي شاحنة كلاسيكية طراز Morris Minor pick-up.

وكشف الموقع أيضا عن أول سيارة يقتنيها نجم أفلام سباقات السيارات، الشهير "فين ديزل"، وهي طراز Chevrolet Monte Carlo موديل عام 1978.

من بعده في ختام القائمة، جاء من نجوم هوليوود أيضا، النجم "باتريك ديمسي"، الذي كان أول طراز يقتنيه قبل الشهرة هو موديل بورش 356 Speedster.