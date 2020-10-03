انفجار في مدينة صناعية بوسط إيران وسقوط قتيل المزيد

سقط قتيل السبت جراء انفجار وقع في مدينة صناعية بوسط إيران، بحسب ما أعلنته وكالة مهر للأنباء.

وسجل العام 2020 سلسلة من الحرائق والانفجارات التي شهدتها عدة مواقع إيرانية تصنف بعضها على أنها تخريبية.

ففي أغسطس/آب الماضي، اعترفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لأول مرة، عن أن حادث انفجار مستودع داخل منشأة نطنز النووية الواقعة في محافظة أصفهان وسط البلاد، كان عملا تخريبيا.