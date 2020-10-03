صور.. تعرف على قدرات السيارة أكيورا TLX 2020

عززت ماركة أكيورا اليابانية أسطولها من السيارات التابعة لفئة سيدان بطرحها نسخة هي الأحدث من طراز TLZ لعام 2020 الجاري.

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز الجديد، شمل الكشف عن قوة محركه، وفئاته المتوفرة للبيع بالأسواق.

قال الموقع إن نسخة 2020 الجديدة من طراز TLX، تشتمل على العديد من التحسينات مقارنة بنسخة 2019 من الطراز.

وشمل ذلك طرح خيارات أكثر فيما يخص الألوان التي يتوفر بها الطراز للبيع، كما وفرت أكيورا نسخة خاصة من الطراز بحزمة كماليات مميزة باسم TLX PMC Edition.





الأسعار

وقال الموقع إن الفئة الافتتاحية من الطراز تتوفر بمحرك 4 أسطوانات، بسعر 34 ألفا و25 دولارا، والفئة التي تليها تتوفر بمحرك V6 بسعر 37 ألفا و195 دولارا.

وذكر الموقع بعد ذلك قدرات المحركات التي يتوفر بها طراز TLX، وأفاد بأن المحرك الافتتاحي 4 أسطوانات يتوفر بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 272 حصانا مع عزم دوران 280 لفة/قدم.

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في حين يعمل المحرك الآخر فئة V6 بسعة 2.4 لتر، وينتج قوة 280 حصانا، مع عزم دوران 293 لفة/قدم.

الوقود

فيما يخص معدل استهلاك الوقود أفاد موقع "كار أند درايفر" أن طراز أكيوار TLX يستهلك بمحركه التقليدي معدل واحد جالون لكل 23 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن، ومعدل واحد جالون لكل 33 ميلا يقطعها على الطريق السريع.

المساحة الداخلية

يحظى الطراز من الداخل بمساحة تكفي لعدد 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية منه تصل المساحة السفلية لامتداد الأقدام إلى 42.6 بوصة، والمساحة المتوفرة للأعلى لامتداد الرأس تصل إلى 37.2 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة لامتداد الأقدام تصل إلى 34.5 بوصة أسفل المقاعد، ومساحة لامتداد الرأس للأعلى تصل إلى 36.7 بوصة.

التقنيات

ويتمتع طراز أكيورا TLX بمنظومة تقنية مميزة، تشمل شاشة عرض بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7 بوصات، تدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر بالطراز وصلات USB، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز بالكشف عن أبزر أنظمة الأمن والسلامة المضافة له لمساعدة السائق، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام التنبيه في حالات الخروج عن المسار، ونظام ضبط السرعة للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات.