بي إم دبليو تكشف عن أحدث سياراتها المكشوفة

كتب: باسل الحلواني

قدمت عملاق صناعة السيارات الألمانية الفارهة بي إم دبليو، مفاجأة لعشاق السيارات المكشوفة، بعدما قدمت نموذج سيدان جديد من الفئة الرابعة.

وتتميز السيارة الجديدة بسقف متحرك قابل للطي داخل الصندوق الخلفي ، ليحولها إلى سيارة مكشوفة لمحبي النزهات الصيفية، وتأتي السيارة بتصميم رياضي وهيكل ازود ببابين، وخطوط بارزة على الهيكل، وواجهة مزودة بشبك كبير وتصميم فريد للمصاببح إضافة إلى الفتحات الهوائية على الواجهتين الأمامية والخلفية، حيث

تمنحها هذه العناصر مجتمعة طابع القوة والحداثة بنفس الوقت.

ومن المقرر طرح السيارة الجديدة بعدة نماذج، نموذج 420i مزود بمحرك بنزين بعزم 184 حصانا، ونموذج 430i فيه محرك بعزم 258 حصانا، ونموذج M440i xDrive فيه محرك بنزين توربيني بعزم 374 حصانا، يمكنه التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا خلال 4.9 ثانية فقط.

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كذلك ستتوفر نسخ BMW 420d بمحركات ديزل توربينية بعزم 190 حصانا، ونسخ 430d مزودة بمحركات ديزل تولد عزما يعادل 286 حصانا، ونسخ M440d xDrive بمحركات ديزل بعزم 230 حصانا، قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا خلال 5.9 ثا، والوصول إلى سرعة قصوى 250 كلم/ساعة.

وتزخر المقصورة الداخلية للسيارة بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وحصلت واجهة القيادة على شاشتين كبيرتين، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات، وأخرى في المنتصف تعمل باللمس، يمكن استعمالها لمراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات، أو للتحكم بأنظمة المولتيميديا والعديد من خصائص المركبة.