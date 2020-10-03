تعرف على مواصفات وأسعار ميتسوبيشي ميراج G4 الجديدة

كتب: باسل الحلواني
قامت عملاق صناعة السيارات اليابانية ميتسوبيشي، بتحديث سيارتها الشهيرة ميراج G4، وشملت التحديثات التي أدخلتها ميتسوبيشي على السيارة إضافة فئة جديدة كليا ضمن فئاتها تحت اسم LE، بعد أن أحالت ميتسوبيشي فئة RF للتقاعد.
وزودت ميتسوبيشي ميراج G4، بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1.2 لتر، ينتج قوة 78 حصانا، مع عزم دوران 73 لفة/قدم، متصل بنوعين من نواقل الحركة، الأول تقليدي، والثاني أوتوماتيكي CVT.
وتتوافر السيارة بـ 3 نسخ من التجهيزات، يبلغ سعر الفئة الأولى ES منها 16 ألفاو135 دولارا، أي ما يعادل 254 ألف جنيه مصري، والفئة التي تليها LE بسعر 18 ألفا و335 دولارا، أي ما يعادل حوالي 289 ألف جنيه، وأعلى فئة تتوفر من الطراز باسم SE وتطرح بسعر 18 ألفا و885 دولارا، أي ما يعادل 298 ألف جنيه.
وتنافس السيارة في نفس الفئة العديد من الطرازات الأخرى التي تتفوق عليها من حيث قوة المحرك، مثل طراز هيونداي أكسنت المزود بمحرك بقوة 120
وتزخر بالعديد من الأنظمة التقنية المتميزة في مقدمتها، نظام صوتي مكون من 4 مكبرات صوتية، ووصلات USB، وشاشة معلوماتية بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو.
ووفقاً للمعلن فإن السيارة لم تخضع حتى الآن لاختبارات الحوادث بمعرفة مؤسسة الأمن والسلامة الأمريكية على الطرق السريعة، رغم أنها تحظى بأنظمة تقنية مساعدة للسائق، تشمل نظام الحفاظ على المسار ونظام الفرامل التلقائية.
وتتسع "ميراج" الجديدة، لعدد 5 ركاب، وتوفر المقاعد الأمامية مساحة 41.7 بوصة، ومساحة عليا تصل إلى 38.9 بوصة، والمقاعد الخلفية توفر مساحة لوضع القدم تصل إلى 37.3 بوصة، وللأعلى تصل إلى 36.8 بوصة.
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