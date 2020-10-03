الصور الأولى لترامب منذ إصابته بكورونا المزيد

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر السبت، البيت الأبيض متوجها إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بمرض كوفيد-19.

وفي وقت سابق، قالت كايلي مكيناني المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب لا يزال بحالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، وكان يعمل طوال اليوم.











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وأكدت أن نقل الرئيس الأمريكي إلى المركز الطبي بدافع توخي أقصى درجات الحذر، وبتوصية من طبيبه وخبراء طبيين، وأنه سيعمل من المكاتب الرئاسية في (مركز) والتر ريد في الأيام القليلة القادمة".

من جانب آخر أكد مسؤول بالبيت الأبيض أن ترامب لم ينقل السلطة إلى نائبه مايك بنس.



وأمس الجمعة، أعلن ترامب إصابته بالفيروس، كما أكد إصابة زوجته أيضا، وعقب الإعلان هوت أسعار الذهب والنفط والأسهم وبعض العملات الدولية.



