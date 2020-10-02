شركة ألمانية أنتجت 81 سيارة في 6 سنوات ثم أغلقت

على مدار التاريخ الحافل لصناعة السيارات في ألمانيا، كانت هناك مجموعة من الشركات التي لم يقدر لها الاستمرار، رغم ما قدمته من موديلات مميزة في عمرها القصير بالصناعة.

ومن أغرب هذه الشركات Brutsch التي عملت لست سنوات فقط لم تنتج خلالها سوى 81 سيارة فقط.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة بأبرز شركات صناعة السيارات الألمانية، التي لم يقدر لها الاستمرار بالصناعة، وبدأها بماركة Amphicar الألمانية التي كان ظهورها الأول عام 1961، واستمرت حتى 1968.

ومن أبرز السيارات التي طرحتها هذه الماركة، طراز Amphicar 770 الذي بيعت منه 4 آلاف نسخة في أمريكا وأوروبا.

من بعدها بالقائمة، ذكر الموقع ماركة سيارات Borgward، التي بدأت عملها بصناعة السيارات عام 1924، وتوقف إنتاجها في 1961.

ومن بعدها جاء ضمن قائمة "أوتو كار"، ماركة Brutsch التي لم تستمر طويلا، إذ بدأ عملها بصناعة السيارات عام 1952، وتوقف إنتاجها في 1958، ولم تنتج خلال هذه السنوات الست سوى 81 سيارة فقط.

من بعدها ذكر الموقع ماركة سيارات ألمانية أخرى باسم Champion كان بداية ظهورها بعالم صناعة السيارات عام 1948، واستمر تواجدها بالصناعة حتى عام 1954، ومن أبرز موديلاتها طراز Champion 400.

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ماركة أخرى جاءت ضمن القائمة، هي ماركة DKW الألمانية، التي بدأت عملها بصناعة السيارات عام 1928، وتوقف إنتاجها عام 1966، وكان من أبرز السيارات التي طرحتها، موديل DKW 3.

وأيضا ضمن القائمة، جاءت ماركة ألمانية أخرى، انتهى عمرها بصناعة السيارات سريعا، هي ماركة EMW، التي بدأت عملها بالصناعة في عام 1945، وأغلقت مصانعها في عام 1956، وكان من أبرز موديلاتها، طراز EMW 340.

من بعدها جاء ضمن قائمة "أوتو كار"، ماركة Fuldamobil التي بدأت عهدها بصناعة السيارات في عام 1950، واستمرت لمد 10 سنوات حتى أنهت عملها في عام 1960.

ومن الماركات الحديثة، جاءت ضمن القائمة ماركة Merkur التي عدت من أقصر الماركات عمرا في ألمانيا، إذ ظهرت في عام 1985، وتوقف إنتاجها في 1989.

من بعدها ذكر الموقع ماركة Neckar التي بدأت عملها بصناعة السيارات في عام 1959، واستمر تواجدها حتى عام 1967، وكان من أبرز الموديلات التي طرحتها بالأسواق، طراز Neckar Weinsberg 500.

ومن أبرز الماركات التي افتقدتها صناعة السيارات وجاءت ضمن هذه القائمة، ماركة Wiesmann الألمانية، التي بدأت عملها بالصناعة في عام 1993، وأوقفت إنتاجها في 2014.