موجز الخليج 365 للسيارات.. قصة "سكاي لاين" وأسعار "تيجوان"

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

دعمت ماركة فولكسفاجن الألمانية أسطولها من السيارات التابعة لفئة "كومباكت كروس أوفر"، بنسخة هي الأحدث من طراز "تيجوان" طرحتها لعام 2020 الجاري.

على مدار أكثر من 60 عاما نجح طراز نيسان "سكاي لاين" في الحفاظ على استمرارية طرحه بالأسواق لتميزه، وحظي بثقة العملاء منذ طرح نسخته الأولى عام 1957.

Advertisements

تعرضت مبيعات السيارات في الربع الثالث من العام الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية إلى صدمة قوية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، وكان أبرز ضحايا الجائحة هما شركتا نيسان اليابانية و"بي إم دبليو" الألمانية، فيما نجحت هوندا في تحسين مبيعاتها رغم تداعيات الفيروس على الاقتصاد الأمريكي.

ضمن فئات "كومباكت كروس أوفر" قدمت ماركة ميتسوبيشي اليابانية المميزة النسخة الأحدث لعام 2020 من طراز "إكلبس كروس"، وطرحته بالأسواق بقدرات مميزة.

طرحت ماركة فيات الإيطالية مجموعة صغيرة من السيارات الجديدة لعام 2020، ورغم ذلك تميزت هذه السيارات بقدراتها الخاصة، وإمكانياتها المحدثة للعام الجاري.

عبر تاريخ صناعة السيارات طرحت مجموعة من الموديلات بتصميمات مميزة غير تقليدية لشاشات العدادات، الخاصة بمتابعة معدل التسارع ومؤشرات سير السيارة ومعدل الوقود.