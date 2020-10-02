لوسيد اير تتفوق على فيراري 488 GTB على حلبة لاجونا سيكا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لوسيد عن مقطع فيديو وصور لجلسة اختبار حديثة في حلبة لاجونا سيكا لنموذج أولي ثلاثي المحركات من سيارتها اير، لتحقق زمن يبلغ 1:31.3 دقيقة فقط.

تقول شركة صناعة السيارات أن وقت اللفة هذا تحقق خلال جلسة اختبار أجراها مهندسي الشركة في 17 سبتمبر، وكان يجلس خلف عجلة القيادة المهندس، جون كوليتون، وليس سائق محترف، وتشير لوسيد إلى أن هذا الزمن تم تحقيقه باستخدام جنوط وإطارات أعرض من القياسية، كما تم تجريد الجزء الداخلي من السيارة، وكان هناك قفص في الخلف.

هذا الزمن المُميز على الحلبة يضع لوسيد اير خلف تيسلا موديل S بلايد بثانية واحدة بالضبط، والجدير بالذكر أنه وفقاً لفيديو سابق نشرته لوسيد، فقد تمكنت اير من قطع مسافة الربع ميل في 9.245 ثانية، في حين أن تيسلا تقول أن موديل S بلايد ستقطع مسافة الربع ميل في أقل من تسع ثوان.

يُذكر أن الرقم القياسي المسجل على حلبة لاجونا سيكا حالياً هو لسيارة مكلارين سينا بزمن قدره 1:27.62، في حين أن زمن لوسيد اير يضعها خلف مكلارين P1 بمقدار 0.4 ثانية فقط، وأسرع من فيراري 488 GTB، وشيفروليه C7 كورفيت ZR1، وأسرع بثانيتين تقريباً من مرسيدس AMG GT R.

في الختام، بالإضافة إلى المقصورة المُجردة، فإن النموذج الأولي من لوسيد اير المُستخدم أثناء الاختبار يحتوي على مجموعة من الأجزاء التي تعزز من الديناميكية الهوائية للسيارة، مثل جناح خلفي كبير على شكل ذيل بطة، ومشتت هواء خلفي كبير، وغطاء محرك مخصص، وأقواس عجلات منتفخة، وإطارات عريضة.

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