تسريب صور ايسوزو SUV الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – إيسوزو دي ماكس بيك أب معروفة بكونها أشهر موديل للعلامة اليابانية حول العالم، ولكن نسخة الـ SUV أقل شهرة بكثير. وقد انطلق الجيل الأول من الـ SUV المسماة MU-X في 2013 في أسواق محددة مثل أستراليا وإندونيسيا والفلبين والصين والهند، والآن تستعد إيسوزو لطرح الجيل الثاني الجديد كلياً من السيارة، مع تسرب صورها من مكتب براءات الاختراع الياباني. ويبدو واضحا أن السيارة حصلت على تحديثات جمالية معتبرة للشبك والمصابيح الأمامية والخلفية، مع استمرار الداخلية بـ 7 مقاعد في الغالب. من المتوقع انطلاق الـ SUV الجديدة لإيسوزو بمحرك تيربو ديزل 1.9 لتر بقوة 150 حصان وعزم 350 نيوتن متر، مع محرك ثاني تيربو ديزل 3.0 لتر بقوة 190 حصان وعزم دوران 450 نيوتن متر. Advertisements

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