صور.. تعرف على مواصفات وأسعار فولكسفاجن "تيجوان" 2020

دعمت ماركة فولكسفاجن الألمانية أسطولها من السيارات التابعة لفئة "كومباكت كروس أوفر"، بنسخة هي الأحدث من طراز "تيجوان" طرحتها لعام 2020 الجاري.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات النسخة الجديدة من الطراز، شمل الكشف عن قوة محركه، والفئات التي تتوفر منه للبيع بالأسواق والتقنيات المضافة له.

ذكر الموقع أبرز تحديثات نسخة 2020 من طراز "تيجوان"، وشمل ذلك إضافة قدرات تقنية مميزة مثل خاصية الإنترنت اللاسلكي، ومجموعة من أنظمة الأمن المساعدة للسائق.





الأسعار

يتوفر من طراز فولكسفاجن تيجوان للبيع بالأسواق، 5 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم S تتوفر بسعر 25 ألفا و965 دولارا، والفئة التي تليها باسم SE تتوفر بسعر 28 ألفا و115 دولارا.

أما الفئة الثالثة فهي SE R-Line Black وتتوفر بسعر 31 ألفا و315 دولارا، ومن بعدها فئة SEL التي تتوفر بسعر 33 ألفا و265 دولارا.

أما أعلى فئة تتوفر من طراز تيجوان هي فئة SEL Premium R-Line التي تطرح بسعر 39 ألفا و915 دولارا.

تتوفر كافة فئات تيجوان بمحرك واحد توربيني بسعة 2 لتر ولديه 4 أسطوانات ينتج قوة 184 حصانا مع عزم دوران 221 لفة/قدم.

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الوقود

وفيما يخص استهلاك الوقود، أفاد موقع "كار أند درايفر"، أن الطراز يستهلك من الوقود معدل واحد جالون لكل 22 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 29 ميلا يقطعها على الطريق السريع، وذلك فيما يخص فئاته العاملة بنظام دفع أمامي FWD.

في حين تستهلك فئاته العاملة بنظام دفع خلفي، معدل واحد جالون لكل 20 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 27 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع.





المساحة الداخلية

من الداخل يكفي الطراز لعدد 7 ركاب، ويحظى بمساحة امتداد للأقدام أسفل المقاعد الأمامية تصل إلى 40.2 بوصة.

ومساحة امتداد للأعلى للرأس تصل إلى 39.6 بوصة، ومساحة بالمقاعد الخلفية للأسفل لامتداد الأقدام تصل إلى 36.5 بوصة، وللأعلى تصل إلى 39.1 بوصة.

التقنيات

ذكر الموقع بعد ذلك ما يتوفر من تقنيات بالنسخة الأحدث من طراز تيجوان، وشمل ذلك شاشة عرض بقياس 6.5 بوصة، تعمل بأنظمة أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، بالإضافة لخاصية اتصال بالهواتف الذكية عبر بلوتوث، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

اختتم "كار أند درايفر" عرضه لمواصفات وقدرات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والسلامة المضافة له، لمساعدة السائق، وتشمل نظام الفرامل التلقائية التي تفعل في حالات الطوارئ، ونظام رصد المنطقة العمياء خلف السيارة، ونظام ضبط السرعة.