على مدار أكثر من 60 عاما نجح طراز نيسان "سكاي لاين" في الحفاظ على استمرارية طرحه بالأسواق لتميزه، وحظي بثقة العملاء منذ طرح نسخته الأولى عام 1957.

واستعرض موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات مراحل تطور الطراز عبر تاريخه الحافل، وقدم تصميمات تبرز كل جيل من أجياله الـ13.

وكشف الموقع عن تصميم أول أجيال الطراز، والذي طرح في عام 1957، واستمر طرحه حتى 1964، وكان الهدف منه في ذلك الوقت أن تنافس نيسان موديلات من نفس الفئة من صنع ماركات فورد وشيفروليه.

من بعده ضمن القائمة، جاء تصميم الجيل الثاني من طراز "سكاي لاين"، الذي طرحته نيسان للمرة الأولى عام 1963، واستمر طرحه بالأسواق حتى عام 1968.

وأوضح الموقع أن هذه التصميمات الكاشفة لمراحل تطور أجيال الموديل من تصميم مكتب تصميمات السيارات Budget Direct Car Insurance.

من بعده جاء ضمن القائمة التصميم الخاص بالجيل الثالث من طراز "سكاي لاين" والذي طرح عام 1969، واستمر طرحه حتى 1972، وهذا الجيل كان يعمل بمحرك بسعة 2.0 لتر، وينتج قوة 160 حصانا.

من بعده طرح الجيل الرابع من الطراز في عام 1972، واستمر تواجده بالأسواق حتى 1977.

وقدمت نيسان فئة GT-R عالية الأداء من هذا الجيل، وطرحت منه عدد محدود من النسخ بإجمالي 197 نسخة فقط.

والجيل الخامس من طراز نيسان "سكاي لاين"، طرح في 1977، واستمر تواجده بالأسواق حتى 1981.

وكان يعمل هذا الجيل من الطراز بمحرك بسعة 2 لتر توربيني ينتج قوة 143 حصانا مع عزم دوران 152 لفة/قدم.

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ووصل الجيل السادس من الطراز للأسواق في عام 1981، واستمر حتى 1990، وكان يتوفر بمحرك توربيني بسعة 2 لتر ينتج قوة 187 حصانا.

وبداية من عام 1985، طرح الجيل السابع من طراز "سكاي لاين" من نيسان، واستمر طرحه حتى عام 1990، وكان يتوفر بمحرك قوي ينتج قوة 207 أحصنة.

وبداية من عام 1989، ظهر الجيل الثامن من طراز نيسان، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1994، وكان يتوفر بمحرك توربيني مزدوج بسعة 2.6 لتر، ينتج قوة 276 حصانا.

والجيل التاسع المميز من الطراز ظهر في عام 1993، واستمر حتى 1998، وكان يتوفر بمحرك توربيني بسعة 2.6 لتر ينتج قوة 276 حصانا.

وبداية من عام 1998 طرحت نيسان الجيل العاشر من الطراز، واستمر بالأسواق حتى 2002، وكان يتوفر هذا الجيل بمحرك ينتج قوة 276 حصانا.

ثم ذكر "موتور وان" الجيل الـ11 من طراز "سكاي لاين"، وتصميمه، وطرح هذا الجيل بداية من عام 2002، واستمر حتى 2007.

أما الجيل الـ12 من الطراز فقد طرح بداية من 2006، واستمر بالأسواق حتى عام 2014، وكان يتوفر بمحرك فئة V6.

وتحدث الموقع عن الجيل الـ13، الذي كانت بداية ظهوره في عام 2014، ويستمر طرحه حتى الآن، وطرحت منه نسخة تحديث "فيس ليفت" عام 2019.



