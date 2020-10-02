الرئيس الجديد لفورد يعلن عن خطط لطرح موديلات أرخص سعراً

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المدير التنفيذي الجديد لفورد، جيم فارلي، عن خطط لطرح موديلات أرخص سعراً في بعض الأسواق، كما تهدف الشركة لتقديم موديلات أفضل في القيمة، ما يعني تقديم تحديثات وخدمات تقنية جديدة بدون زيادة في السعر.
كما ستركز فورد على الموديلات الأكثر ربحية ضمن خطوات أحرى لتحقيق ربحية مستدامة بـ 8% على الأقل قبل الضرائب.
وقد بدأ جيم فارلي إدارته لفورد بتغييرات إدارية أهمها تغيين مدير مالي جديد مع تغييرات قادمة لمصنب المدير الإعلامي والمدير التسويقي.
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