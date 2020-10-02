كورونا يصدم نيسان و"بي إم دبليو" في أمريكا.. أرقام محبطة

تعرضت مبيعات السيارات في الربع الثالث من العام الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية إلى صدمة قوية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، وكان أبرز ضحايا الجائحة هما شركتا نيسان اليابانية و"بي إم دبليو" الألمانية، فيما نجحت هوندا في تحسين مبيعاتها رغم تداعيات الفيروس على الاقتصاد الأمريكي.



مبيعات "نيسان" اليابانية تنهار

ذكرت مجموعة "نيسان" اليابانية للسيارات أن مبيعاتها في الولايات المتحدة في الربع الثالث من العام بلغت 221 ألفا و150 وحدة، وهو تراجع بنسبة 32.4% عما كان عليه العام السابق.

وزادت مبيعات السيارات "نيسان فيرسا" بنسبة 24% في الربع الثالث، لتصل إلى 10 آلاف و466 وحدة، كما ارتفعت مبيعات السيارات "جي.تي.-آر" بنسبة 14%، حيث تم بيع 113 وحدة. وارتفعت مبيعات السيارات "كيكس" بنسبة 9 % لتصل إلى 19 ألفا و478 وحدة.

وكان الربع الثالث من عام 2020 قد شهد 77 من أيام البيع، مقارنة بـ76 من أيام البيع العام الماضي.

"بي إم دبليو" ضحية كورونا

أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة في ألمانيا "بي إم دبليو" اليوم الجمعة أن مبيعاتها في أمريكا الشمالية خلال الربع الثالث المنتهي في الثلاثين من سبتمبر/أيلول 2020، وصلت إلى 78.634 سيارة، بتراجع نسبته 15.7% مقارنة بـ 93.295 سيارة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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ووصل عدد السيارات المبيعة والتي تحمل العلامة الأصلية "بي إم دبليو" إلى نحو 69.670 سيارة خلال الربع الثالث، في تراجع بنسبة 16.2% مقارنة بـ 83.003 سيارة في الفترة نفسها من عام 2019.

وباعت شركة "بي إم دبليو – أمريكا الشمالية" 9.064 سيارة "ميني" على مدار الربع الثالث، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 11.9% مقارنة بالربع المقابل من عام 2019.

زيادة مبيعات هوندا

أعلنت شركة هوندا أمريكا، التابعة لعملاق صناعة السيارات اليابانية "هوندا موتور" زيادة مبيعاتها خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي بواقع 11.5% إلى 127.058 سيارة، مقابل 113.925 سيارة في الشهر نفسه من عام 2019.

ووصل عدد مبيعات سيارات الركوب من هوندا أمريكا الشهر الماضي إلى 47.462 سيارة، مقارنة بـ 47.459 سيارة في سبتمبر/أيلول العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة من الشاحنات بنسبة 20.4% الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 66.655 شاحنة.