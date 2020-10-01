تويوتا هايلكس 2021 تحصل على إصدار لمنافسة رينجر رابتر

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت تويوتا هايلكس على إصدار “ماكو” الجديد لمنافسة فورد رينجر رابتر، وتنوي تويوتا صنع 250 نسخة فقط من البيك أب الحصرية في نيوزيلندا. اسم “ماكو” قادم من اسم أسرع قرش في المحيط، ويتميز الإصدار بتحديثات جمالية وميكانيكية متعددة تشمل ارتفاع نظام التعليق بـ 1.57 إنش في الأمام و1.97 إنش في الخلف مع تحديثات متعددة أخرى لمكونات نظام التعليق لتحسين إمكانات القيادة على جميع أنواع التضاريس. كما حصلت هايلكس ماكو على تحديثات جمالية محدودة وإضافة شعار “ماكو” في الخارج والداخل، وتستمر البيك أب بنفس محرك هايلكس الحالي سعة 2.8 لتر تيربو ديزل بقوة 201 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر. ونقارن هذه الأرقام بفورد رينجر رابتر، والمزودة بمحرك 2.0 لتر تيربو ديزل بقوة 213 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر.. كما حصلت هايلكس ماكو على تحديثات للمكابح لزيادة تحملها، مع مصدات أكثر جراءة. Advertisements

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