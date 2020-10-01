لكزس UX 2021 تحصل على إصدار “الخط الأسود” بلمسات جمالية خاصة

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الخليج ٣٦٥ نت – تستمر لكزس بإطلاق إصدارات “الخط الأسود” الخاصة لموديلاتها، آخرهم UX 2021 الجديدة بلمسات جمالية خارجية وداخلية.
وتنوي لكزس صنع 1000 نسخة فحسب من الإصدار، والذي يتميز بلمسات سوداء على الشبك الأمامي وأغطية مرايا سوداء وحدائد سوداء للسقف ومصابيح أمامية داكنة وجنوط 18 إنش سوداء.
في الداخل نرى تجليد أسود فاخر مع تخييط أزرق أنيق، ويتميز الإصدار بالكثير من المزايا التي تشمل الشحن اللاسلكي للجوال وخاصية المساعدة على الركن وباب كهربائي لصندوق الأمتعة والمزيد.
مثل جميع إصدارات الخط الأسود، ستحصل نسخة UX على حقيبتين فاخرتين من شركة Zero Halliburton بشعار لكزس عليها وبطانة داخلية خاصة.
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