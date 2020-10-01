لعشاق الطرق الوعرة.. أكثر سيارات الدفع الرباعي ارتفاعا عن الأرض

من أهم المميزات التي يجب أن تتمتع بها سيارات الدفع الرباعي، مقدار ارتفاعها عن الأرض الذي يمنحها القدرة على اقتحام الطرق الوعرة وعبور الصخور بها.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة بأبرز سيارات الدفع الرباعي من مختلف الماركات، التي تتمتع بمسافة ارتفاع كبيرة عن الأرض.

بدأ الموقع القائمة بطراز لاند كروزر من ماركة تويوتا اليابانية، الذي يطرح بمسافة ارتفاع عن سطح الأرض تصل لـ 8.9 بوصة.

ثم جاء ضمن قائمة جاء طراز لكزس QX80 الذي تطرحه الماركة اليابانية بمحرك V8 بسعة 5.6 لتر، ينتج قوة 400 حصان، ويتسم بارتفاعه عن الأرض بنحو 9.2 بوصة.

ومن ماركة مرسيدس الألمانية، جاء ضمن القائمة، طراز G-Class رباعي الدفع الذي تطرحه الماركة الألمانية بارتفاع عن سطح الأرض يصل لـ 9.5 بوصة.

بعده جاء من ماركة تويوتا، طراز 4Runner الذي تطرحه الماركة اليابانية بارتفاع عن سطح الأرض يصل لـ 9.6 بوصة.

ثم جاء من بعده طراز فورد "إكسبدشن" الذي تطرحه الماركة الأمريكية للسيارات بارتفاع عن سطح الأرض يصل لـ 9.8 بوصة.

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ومن ماركة تويوتا، جاء طراز آخر ضمن قائمة موقع "هوت كارز"، بارتفاع كبير عن سطح الأرض هو طراز Sequoia الذي يصل ارتفاعه لـ9.9 بوصة.

من بعده جاء ضمن القائمة من ماركة جييب الأمريكية، جاء طراز Cherokee Trailhawk الذي يتميز بارتفاع كبير عن سطح الأرض يصل لـ 10.8 بوصة.

ومن جييب أيضا جاء طراز Wrangler Rubicon الذي يتوفر بارتفاع كبير عن سطح الأرض يصل لـ 10.8 بوصة، ويعمل بمحرك V6 بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 260 حصانا مع عزم دورام 442 لفة/قدم.

ومن ماركة لاند روفر، جاء ضمن القائمة طراز "ديسكفري"، الذي يتوفر بارتفاع كبير عن سطح الأرض يصل لـ 11.1 بوصة، ويعمل بنظام مكابح قوي قابل للتفعيل على سرعة 37 ميلا في الساعة.

وفي ختام القائمة، جاء طراز لاند روفر، أعلى سيارة دفع رباعي عن سطح الأرض متوفر بالأسواق بارتفاع يصل لـ 11.7 بوصة.



