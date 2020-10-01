بالصور.. موديلات نادرة من بورش 911 الألمانية

عرف موديل 911 كأبرز الموديلات التي تطرحها ماركة صناعة السيارات الألمانية بورش عبر تاريخها الحافل، ومن الفئات التابعة لهذا الطراز، قدمت بورش مجموعة كانت الأندر من موديلاته بطرحها بعدد محدود من النسخ.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة بأندر الموديلات التي طرحتها ماركة بورش من طراز 911 بمختلف فئاته، وبدأ الموقع القائمة بطراز Sport Classic، الذي طرحته بورش عام 2009 تابع لفئة 997، وقدمت منه بورش للأسواق 250 نسخة فقط للبيع.

بعده جاء طراز Speedster 991.2، الذي طرحته بورش ضمن فئة 991.2 التابعة لطراز 911، وكان طرح هذا الطراز بمناسبة مرور 70 عاما على طرح طراز 911 للمرة الأولى، وقدمت منه بورش للبيع بالأسواق 1948.



ثم جاء طراز بورش SC/RS التابع لـ 911 أيضا، والذي خصصته بورش للمشاركة في سباقات "جروب B رالي" وصنعت منه للبيع 20 سيارة فقط.

ثم طراز بورش 964 Turbo Cabriolet الذي طرح كإحدى الفئات التابعة لطراز 911، وقدمته بورش بمحرك بسعة 3.6 لتر ينتج قوة 360 حصانا، وصنعت منه 14 نسخة فقط.

ومن فئة 997 طرحت بورش طراز GT3 RS 4.0، وهي فئة تابعة لطراز 911، وطرحته بورش عام 2012، بمحرك قوة 500 حصان، تصل سرعته القصوى لـ 193 ميلا في الساعة وصنعت منه بورش 600 نسخة فقط للبيع.

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من بعده جاء ضمن قائمة "هوت كارز طراز Club Coupe الذي طرحته بورش ضمن فئة 991 التابعة لطراز 911، بمحرك بقوة 430 حصانا، وصنعت منه 13 نسخة فقط.

ثم طراز سبيدستار التابع لفئة 993 التابعة لطراز 911، والذي طرحته بورش بنسختين فقط للبيع، وهو يعد من أندر الموديلات التي طرحت من بورش 911.

وضمن القائمة جاء أيضا طراز GT2 Clubsport التابع لفئة 996، التابعة لطراز 911، والذي طرحته بورش بمحرك ينتج قوة 456 حصانا، ويتوفر منه 70 نسخة فقط.

من بعده جاء ضمن قائمة هوت كارز، طراز Slantnose/Flatnose التابع لفئة 930، ضمن موديلات 911، وصنعت منه بورش 948 نسخة فقط.

وفي ختام القائمة، جاء طراز بورش GT1 Straßenversion الذي أنتجته بورش بمحرك بسعة 3.2 لتر، ينتج قوة 536 حصانا مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.9 ثانية، وصنعت من هذا الطراز 20 نسخة فقط.



