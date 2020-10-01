ترامب وماكرون وبوتين يدعون لوقف "فوري" لإطلاق النار في قره باغ المزيد

دعت الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا، اليوم الخميس، إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في إقليم قرع باغ، حيث المواجهات الدامية بين أذربيجان وأرمينيا، وسط دور تركي فاقم من نزيف المعارك.

دعوةٌ جاءت في بيان مشترك لرؤساء الدول الثلاث، الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين.

وحضّ رؤساء الدول الكبرى، كلا من باكو ويريفان، على الالتزام بإجراء مفاوضات دون تأجيل.

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وقالوا في البيان الذي أصدره الإليزيه "ندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية بين القوى العسكرية المعنية".

ومنذ الأحد الماضي، يتواصل القصف المدفعي العنيف المتبادل بين القوات الأذرية والأرمينية، في إقليم ناغورني قره باغ، المتنازع عليه بين البلدين، في أسوأ مواجهات تشهدها المنطقة منذ 2016، مخلفة عشرات القتلى من كلا الجانبين.

وأمس الأربعاء، عرضت موسكو استضافة مفاوضات بين الطرفين، معربة في الوقت نفسه عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن إرسال مرتزقة سوريين للقتال إلى جانب القوات الأذرية.