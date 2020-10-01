تعرف على منصة انطلق مع بترومين التعليمية والدورات المجانية المقدمة

الخليج ٣٦٥ نت – بترومين هي شركة رائدة في صناعة الزيوت والشحوم الخاصة بخدمة محركات السيارات في المملكة العربية السعودية.. وهي تقوم بالعمل على أربعة نطاقات: الزيوت والشحوم وخدمة السيارات (بترومين اكسبرس) وبيع الوقود بالتجزئة ووكالات السيارات.

وانطلاقاً منها في دورها التوعوي المجتمعي، أطلقت بترومين منصة انطلق مع بترومين التعليمية التدريبية، كاشفة عن بعض الدورات التعليمية المجانية بالكامل، والتي تهدف إلى نشر الوعي في مجال السيارات والزيوت.

توفر منصة انطلق مع بترومين ثلاثة دورات تعليمية الكترونية كالتالي:

1- أساسيات صيانـة السيارات لغير المختصين:

وتتكون هذه الدورة من أربعة دروس تُطلعك على أمور الصيانة الأساسية وهي، الصيانة الوقائية لأنظمة السيارة الأساسية، والتفقد الدوري لسوائل السيارة، والصيانة الدورية، والصيانة السريعة.

2- إطارات السيارات لغير المتخصصين:

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وتهدف هذه الدورة إلى توضيح دور الإطارات في السيارة، وكيفية اختيار الإطار المناسب لسيارتك، بالإضافة إلى كيفية صيانتها.

3- مقدمة في زيوت المحركات:

الدورة الثالثة والاخيرة، والتي تقدم معلومات هامة عن زيوت وسوائل السيارة، موضحة أصناف زيوت محركات السيارات، والزيوت الصناعية والمتخصصة.

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