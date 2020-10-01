كيا تطلق الجيل الرابع من سورينتو.. تعرف على المواصفات

كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية، لتصنيع السيارات، اليوم الخميس، النقاب عن الجيل الرابع من سيارتها Sorento، والتي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV الكبيرة.



وأوضحت الشركة الكورية أن سيارتها تقف على منصة جديدة، كما تشتمل على ما يصل إلى 7 مقاعد. وتتميز سيارة الجيل الجديد من خلال شبكة المبرد، التي تتصل بالكشافات والمصابيح الخلفية الرأسية.

ويبلغ طول السيارة 4.81 متر، مع عرض 1.90 متر، كما زاد طول قاعدة العجلات حوالي 4 سم، وهو ما يساعد على التمتع بالمزيد من الرحابة وزيادة سعة الحمولة إلى يصل إلى 2100 لتر.

ويتوفر للسيارة محرك ديزل سعة 2.2 لتر وبقوة 202 حصان/440 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 تعشيقات.

وبجانب هذا المحرك تتوفر السيارة بنظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين سعة 1.6 لتر مع محرك كهربائي. وبتضافر جهود المحركين تتحرك السيارة بقوة 230 حصانا. ويتوفر من السيارة نسخ الدفع الرباعي.

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وتستهلك النسخة الاقتصادية من السيارة معدل 5.2 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 118 جم/ كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وينضم العام القادم لبرنامج عرض السيارة النسخة الهجين Plug-in، التي تعتمد على نظام دفع بمحرك احتراق يسانده آخر كهربائي بقوة 66 كيلووات/90 حصان.

وتزخر السيارة الجديدة بالعديد من الأنظمة المساعدة مثل محذر التصادم مع وظيفة التعرف على قائدي الدراجات، ومساعد الخروج من السيارة للتحذير من المركبات القادمة من الخلف، ومحذر الزاوية الميتة مع التدخل في التوجيه، ومنظم السرعة، ومساعد القيادة في المناطق المزدحمة، ووظيفة التحكم في صف السيارة عن بعد.

منصة جديدة

وكانت شركة كيا أعلنت قبل أسبوع أن الجيل الجديد من أيقونتها Sorento حصل على منصة جديدة تتيح المزيد من خيارات الدفع الكهربائي.

و تتيح المنصة الجديدة أيضا المزيد من الرحابة، وإمكانية التجهيز بصف مقاعد ثالث.

ويأتي الجيل الثالث الجديد مدججا بالأنظمة المساعدة مثل مساعد الزحام ومنظم السرعة المتوائم ومساعد الحفاظ على حارة السير والعدادات الرقمية وراديو DAB ومكيف هواء ثنائي المناطق وكاميرا الرجوع للخلف ووظيفة تدفئة المقود.