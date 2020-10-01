توارج الهجينة.. خطوة جديدة نحو مملكة فولكسفاجن الكهربائية

أعلنت شركة فولكسفاجن الألمانية لتصنيع السيارات،أكبر منتج للسيارات في أوروبا، اليوم الخميس، عن إطلاق نسخة هجين Plug-in من أيقونتها توارج( Touareg) بمستويين مختلفين من القوة وبسعر يبدأ من 72 ألف و378 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الهجين Touareg E-Hybrid تتوفر بقوة 280 كيلووات/380 حصانا، بينما يزأر الموديل Touareg R بقوة 340 كيلووات/462 حصانا.

ويتألف النظام الهجين من محرك بنزين V6 سعة 3 لتر وبقوة 240 كيلووات/340 حصانا مع آخر كهربائي بقوة 100 كيلووات/136 حصانا، مع بطارية سعة 14.1 كيلووات ساعة.

وتصل السيارة إلى السرعة 135 كلم/س، ومدى السير 47 كلم. وعند تضافر كلا المحركين في عملية الدفع فإن تسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س يتم في أحسن الأحوال في غضون 5.1 ثانية. وهنا يزيد مدى السير إلى 800 كلم.

وتعتزم فولكس فاجن استثمار عشرات المليارات من اليورو رغم جائحة كورونا

استثمارات ضخمة

ونهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت الشركة الألمانية عن ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الرقمية للسيارات، رغم تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة السيارات ومخاوف المستثمرين من التداعيات المستمرة لفضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدلات العوادم في سيارات الديزل (السولار) المعروفة إعلاميا باسم فضيحة "ديزل جيت".

وقال هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاجن خلال الجمعية العمومية الافتراضية للشركة إن "إعادة هيكلة الشركة لن تتباطأ نتيجة فيروس كورونا وإنما ستتسارع".

وتعتزم فولكسفاجن استثمار 14 مليار يورو (16.4 مليار دولار) في تطوير التشغيل الرقمي والسيارات ذاتية القيادة بحلول 2024.

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أكبر منتج للسيارات الكهربائية عالميا

علاوة على ذلك تعتزم فولكسفاجن استثمار 33 مليار يورو في قطاع السيارات الكهربائية بحلول 2024، حيث تستهدف أن تكون أكبر منتج للسيارات الكهربائية في العالم.

وتؤكد خطط الشركة الألمانية أهمية السوق الصينية، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، في تطور صناعة السيارات الكهربائية.

وقال ديس إن "السيارات الكهربائية ستقود النمو في سوق السيارات الصينية خلال العقد الحالي".

كانت فولكسفاجن قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها استثمار 15 مليار يورو أو أكثر في الصين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، في إطار توسعها في مجال السيارات الكهربائية.

في الوقت نفسه شدد ديس على أهمية التحول الرقمي بالنسبة لقطاع السيارات ولمجموعته.

ويأمل ديس في تنامي المعروض من الشركة من السيارات الكهربائية مع انضمام السيارة الرياضية المدمجة آي دي.4 التي أزاحت فولكسفاجن الستار عنها على مواقع الإنترنت في الأسبوع الماضي لتضاف إلى عائلة سيارات آي دي.

ومن المنتظر ان يتم بيع نصف مليون سيارة من هذا الموديل بحلول 2025.

وقال ديس إنه يرى أن فولكسفاجن مستعدة بشكل أفضل من منافسيها للتشديد المتوقع للأهداف الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون " ومن أجل دعم الاتفاق الأخضر للمفوضية الأوروبية يجب أن يتم مرة أخرى تعزيز الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة سلسلة القيمة المضافة".