لامبورجيني تطلق أيقونتها Urus بطلة عصرية.. إليك المواصفات

الخليج 365الخميس 2020/10/1 12:16 م بتوقيت أبوظبي
كشفت شركة لامبورجيني الإيطالية لتصنيع السيارات، النقاب عن موديل خاص من أيقونتها Urus يحمل الأسم Graphite Capsule ويتألق بألوان طلاء خاصة تمنحها المزيد من خيارات التخصيص والتفرد.
وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة الجديدة تتمتع بأربعة ألوان طلاء مطفأ وهي: Bianco Monocerus (أبيض) وNero Noctis (أسود) وGrigio Nimbus (رمادي) وGrigio Keres (رمادي).
وتتميز نسخة Graphite Capsule أيضا من خلال التباين اللوني للبرتقالي والأصفر بدرجات مختلفة على مكونات الجسم الخارجي مثل المشتت الأمامي وأشرطة الأبواب والاسبويلر الخلفي، كما تقف السيارة على جنوط قياس 23 بوصة.
ويظهر هذا المفهوم من التباين اللوني بالمقصورة الداخلية أيضا على الكسوة الجلدية للكونسول الأوسط، فضلا عن وجود حليات وأسطح من الألومنيوم المصقول بلون داكن.
ومن المقرر طرح السيارة الجديدة ضمن 16 توليفة لونية مختلفة ليتمكن العملاء من إضفاء لمسة متفردة على سياراتهم.
لامبورجيني تطرح سيارة الـ40 نسخة
ومطلع شهر أغسطس/آب الماضي، كشفت الشركة الإيطالية عن سيارة السباق Essenza SCV12 الجديدة، التي يقتصر إنتاجها على 40 نسخة فقط.
وأوضحت الشركة أن محرك السحب الطبيعي V12 سعة 6.5 لتر يزأر بقوة 830 حصانا، تنتقل للمحور الخلفي عبر ناقل حركة مزدوج القابض من 6 سرعات. ويضمن القفل التفاضلي الميكانيكي تحكما أكثر ديناميكية في السيارة.
وتقف السيارة الجديدة على جنوط قياس 19 بوصة، كما تتميز بتصميم ديناميكي من خلال هيكل ومكونات موديلات السباقات مثل الجناح الكبير، وقبة القوة على السقف والمشتت الأمامي القابل للضبط.
ويجلس قائد السيارة خلف مقود متعدد الوظائف مع شاشة على غرار ما يظهر بموديلات الفورمولا وان، مع الاعتماد على ألياف الكربون بشكل كبير في أجزاء كثيرة من المقصورة الداخلية.
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