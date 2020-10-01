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تفجير انتحاري يهز العاصمة الصومالية ويخلف قتلى وجرحى المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365 - أيانلي عبدي/ مقديشو

الخميس 2020/10/1 12:30 م بتوقيت أبوظبي

هز تفجير انتحاري، اليوم الخميس، العاصمة الصومالية، مخلفا قتلى وجرحى، لم يعرف عددهم على الفور.

وأفاد مراسل ”الخليج 365” أن شخصا فجر نفسه وسط تجمع لعناصر أمن بلباس مدني، قرب تقاطع بلاكسي الفاصل بين مديريي هولوداغ وهدن بمحافظة بنادر في العاصمة مقديشو. 

وأسفر التفجير الانتحاري عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات، ولم تعرف الحصيلة,

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وتتضارب التقارير حول الانتحاري إن كان رجلا أو إمرأة، بينما الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط شخص واحد إضافة إلى الانتحاري، وإصابة اثنين آخرين. 

ووصلت الأجهزة الأمنية موقع الهجوم، بينما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل الجرحى إلى المستشفيات.

ولم تعلق السلطات الرسمية الصومالية على التفجير، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع حركة الشباب الإرهابية التي تنفذ مثل هذه العمليات الإرهابية.

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