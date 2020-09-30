توخي الحذر .. 4 طرق لاختراق سيارتك الذكية

يوما تلو الآخر يتوسع القراصنة في الأجهزة والمعدات التي يستهدفون اختراقها بهدف التحكم فيها والحصول على الأموال، ومن المتوقع أن تدخل السيارات دائرة الخطر.



الآن تشهد صناعة السيارات تطورات عديدة على صعيد التقنيات الحديثة التي تعمل على تصميم نظاما للقيادة الذاتية وآتمتة السيارات، ما يجعل اختراقها أمرا محتملا.

وهو ما أكده راي والش الخبير الأمني في موقع ProPrivacy، حيث أجرى قبل عدة أعوام تجربة اختراق سيارة جيب شيروكي عن بُعد والتلاعب بإعداداتها من خلال استخدام مسَاحات السيارزات والزجاج الأمامي وتشغيل مكيف الهواء.

وعلى إثر نجاح تجربة الاختراق، استدعت شركة كرايسلر حواليى 1.4 مليون سيارة لإصلاح الثغرات، وهو ما دفع العديد من شركات تصنيع السيارات إلى علاج نقاط الضعف بالتوازي مع التطوير التكنولوجي للمركبات.

عمليات قرصنة السيارات مرشحة للحدوث على أرض الواقع بحسب والش الذي أشار إلى أنه مع طرح السيارات الذكية بالأسواق يتزايد خطر الاختراق.

وهناك 4 طرق رئيسية لقرصنة السيارات عن بُعد،وهي كالتالي:

1- سرقة البيانات الشخصية

عبر اتصال السيارة بشبكة الإنترنت يمكن للمخترقين الحصول على البيانات الشخصية مثل الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني وكلمات المرور، وتحديدا التي تم تحميلها على نظام السيارة أو تطبيق السيارة المُثبت على الهاتف.

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كما أن السيارات المستعملة المتصلة بالإنترنت والتي انتقلت ملكيتها إلى شخص جديد تكون بيانته معرضة للسرقة من جانب المالك السابق.

وفي مثال على إتاحة البيانات، أكد شركات تأجير سيارات فشلها في حذف بيانات شخصية أدخلها العملاء على أنظمة المعلومات والترفيه المدمجة عن تأجير السيارات.

2- التحكم بنظام قيادة السيارة

في ضوء التقنيات الحديثة المزودة بالسيارات يمكن اختراق الأنظمة الداخلية للسيارات عن بُعد، ما يتيح للقراصنة قيادة السيارة بشكل كامل، وهو ما يعرضها للسرقة من جانب، وكذلك حياة قائد السيارة والركاب من جانب آخر.

3 - استنساخ مفتاح السيارة:

هذه الطريقة يمكن تنفيذها بالسيارات المدعمة بأنظمة فتح إلكترونية، حيث تتيح أجهزة الإرسال اللاسلكي تُباع عبر الإنترنت استنساخ مفتاح السيارة.

وتوصل باحثون في جامعة برمنجهام الإنجليزية وجامعة "KU Leuven" البلجيكية إلى ثغرات أمنية جديدة في أنظمة التشفير المستخدمة في أجهزة منع الحركة داخل السيارات، ومنها سيارات هيونداي وكيا وتويوتا.

وكشفت التجارب وجود ما يزيد عن 100 طراز سيارة تم تصنيعها في 27 شركة عرضة لمخاطر استنساخ المفتاح.

4-اختراق منفذ USB

حذرت شركة التأمين العالمية "esurance" إن منفذ "USB" يعد مجالا لاختراق أنظمة السيارات، وذلك عند التوصيل بالهاتف سواء لسماع الموسيقى أو الشحن.