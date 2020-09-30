هوندا E SUV الكهربائية تكشف نفسها في معرض بكين

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هوندا عن سيارة E الاختبارية الكهربائية في معرض بكين 2020 للسيارات، تمهيداً لـ SUV إنتاجية قادمة قريباً للسوق الصيني وربما أسواق أخرى. أهم ما نعرفه عن الـ SUV الجديدة أنها ستكون مزودة بالجيل الجديدة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق لهوندا، بتحسينات ملحوظة لتقنيات التعرف على المشاة والسيارات وتحسن سرعة الاستجابة الأوتوماتيكية بفضل إضافة كاميرا أمامية بزاوية 360 درجة. بالنسبة للتصميم الخارجي فتبدو السيارة مميزة عن جميع موديلات الـ SUV الأخرى لهوندا، بتصميم عصلي وبابين ضخمين وغطاء محرك طويل وسقف مائل. ولكن الموديل الإنتاجي سيكون مختلفاً في بعض المناحي، أهمها المزيد من الأبواب ومرايا جانبية عوضاً عن كاميرات النسخة الإنتاجية. Advertisements

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