شانجان “فيجن في” الاختبارية تكشف نفسها في معرض بكين

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الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت شانجان الستار عن سيارة “فيجن V” الاختبارية في معرض بكين 2020 للسيارات، مع تأكيد العلامة على تطوير موديل إنتاجي قادم مبني عليها.
تصميم السيارة لافت للنظر، خاصة الشبك الأمامي المغلق وشكل المصابيح الأمامية المتصلة بشريط ضوئي مع اتصال المصابيح الخلفية كذلك.
وتأتي الداخلية بتصميم عصري ولكن من المتوقع أن مقصورة الموديل الإنتاجي ستكون مختلفة وأهدأ في التصميم، كما سيتخلى الموديل عن الكاميرات الجانبية لصالح مرايا جانبية تقليدية.
رغم تصميم المقدمة والشبك المغلق، إلا أن السيارة في الواقع ستكون بترولية طبقاً لتقارير، مع تزويدها بمحركات تيربو 1.5 و2.0 لتر.
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