كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس الجديد لشركة "سيات": ارتفاع مبيعات شهر سبتمبر على الرغم من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح واين جريفيث الرئيس الجديد لشركة "سيات" الإسبانية لرويترز إن العلامة التجارية الإسبانية سيات شهدت ارتفاعًا في الطلب على الرغم من جائحة كوفيد -19 ، وقد تتجاوز المبيعات في شهر سبتمبر الجاري تلك التي كانت في نفس الشهر من عام 2019.

وقال واين جريفيث، "يبدو الربع الرابع جيدًا لكل من سيات وكوبرا، لأنني أعتقد أنه من خلال استثماراتنا في المنتجات الجديدة، نحن في وضع جيد لبدء النمو مرة أخرى عندما يبدأ السوق في العودة."

يذكر أنه قد تم تعيين واين جريفيث الأسبوع الماضي رئيسًا جديدًا لشركة "سيات" الإسبانية، بدءًا من 1 أكتوبر، وسيحتفظ بمنصبه كرئيس CUPRA.

في مصنعها مارتوريل ، خارج برشلونة مباشرة ، بدأت CUPRA يوم الثلاثاء في إنتاج نموذجها الجديد Formentor.

Advertisements

قال غريفيثس إن الإنتاج الإجمالي للمصنع عاد إلى المستويات التي كانت عليها قبل الوباء.

وقال إن شركة صناعة السيارات لا تزال ملتزمة ببدء إنتاج السيارات الكهربائية في مارتوريل في عام 2025 ، لكن ذلك سيعتمد على الدعم الحكومي وعوامل أخرى.

وكانت قد أعلنت الحكومة الإسبانية في يونيو الماضي عن حزمة مساعدات بقيمة 3.7 مليار يورو (4.3 مليار دولار) لصناعة السيارات، بما في ذلك خطة لتشجيع السائقين على مبادلة السيارات القديمة للسيارات الجديدة منخفضة الانبعاثات والسيارات الكهربائية.

تعمل شركات صناعة السيارات على تكثيف إنتاج السيارات التي تعمل بالبطاريات لمحاولة تلبية اللوائح الأوروبية الصارمة للانبعاثات ، لكن التكاليف الباهظة التي ينطوي عليها ذلك جاءت في الوقت الذي تضرر فيه القطاع من أزمة فيروس كورونا.