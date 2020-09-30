بالصور.. أبرز "حلبات" اختبار كفاءة السيارات بالعالم

قد لا يعلم كثيرون أن الشركات المصنعة للسيارات تخضع مركباتها الجديدة قبل الطرح لاختبارات شاقة في "حلبات قيادة" مجهزة، لضمان إجراء تلك الاختبارات بشكل جيد.

وحول العالم خصصت العديد من الدول مجموعة مميزة من "الحلبات" لهذه المهمة، والتي تشهد اختبارات لأداء سيارات من مختلف الفئات.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، في تقرير له قائمة بأبرز حلبات القيادة حول العالم وتاريخ تأسيسها.

وبدأ الموقع بحلبة ARTC ومقرها تايوان، التي افتتحت في 1985، واستخدمتها شركات فيات كرايسلر وفورد وجنرال موتورز في اختبار موديلات تابعة لها قبل الطرح.

من بعدها جاءت ضمن قائمة "أوتو كار"، حلبة AstaZero، في السويد، وهي من الحلبات المميزة متعددة المسارات، وتجري بها اختبارات للعديد من ماركات السيارات الأوروبية.

وضمن القائمة، جاءت حلبة Autodromo do Algarve في البرتغال، على مساحة 4.68 كيلومتر.

وقرب مقر شركة فولكسفاجن الألمانية، يقع مضمار آخر لاختبار السيارات بمدينة فولفسبرج، باسم Ehra-Lessien t .

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وضمت القائمة أيضا مضمار السباق الخاص بماركة فيراري وسياراتها، باسم Fiorano الذي أسسته الشركة عام 1971، بجانب مصنعها بطول 1.8 ميل.

ومن أبرز حلبات السباق المخصصة Fowlerville بولاية ميتشجان، وسبق لماركات مثل فورد اجراء اختبارات لسياراتها به.

وفي الصين جاءت الحلبة Guangde Proving Ground وتتبع مجموعة SAIC وافتتحت عام 2012.

وعلى امتداد يصل لـ 2.2 ميل من الطول، حاء ضمن القائمة مضمار Hethel الذي تأسس في عام 1966 على قاعدة طائرات سابقة بالولايات المتحدة، ومن أبرز الماركات التي تمت عليه اختبارات لسياراتها، ماركة "لوتس".

من بعدها جاءت ضمن قائمة "أوتو كار" واحدة من أعرق حلبات السباق ببريطانيا، وهي حلبة Horiba MIRA التي تأسست بمقاطعة "نونيتون" البريطانية في عام 1946.





وضمت القائمة حلبة سباقات Idiada Proving Ground ومقرها إسبانيا، وتأسست عام 1971.