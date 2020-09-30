بعد التخفيضات الأخيرة.. مقارنة بين نيسان قاشقاي ورينو كادجار 2021

كتب: باسل الحلواني

أشعلت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، المنافسة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات

SUV، بعد تخفيضها لأسعار السيارة رينو كادجار موديل 2021.

وتصل قيمة التخفيضات التي أطلقتها EIM، أمس الاثنين، إلى 30 ألف جنيه، وطالت التخفيضات جميع فئات السيارة.

وقلصت حملة التخفيضات بين رينو كادجار، وأقرب منافس لها السيارة نيسان قاشقاي إلى 4آلاف جنيه.

وتقدم "سيارات الوفد"، في التقرير التالي مقارنة شاملة بين السيارتين رينو كادجار 2021، ونيسان قاشقاي 2021.

رينو كادجار

تنتمي السيارة رينو كادجار 2021، إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات

"suv"، وتتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات، تعتمد جميعها على محرك تربو سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان وسعة خزان وقود 55 لتر، في حين تبلغ سعة الصندوق الخلفي 472 لتر. كما تأتي الثلاث فئات، بالإضافة إلى العديد من تجهيزات الأمان والسلامة مثل ال HSAو EBD و ESP وABS أونظام الفرامل المضادة للإنغلاق، كما تدعم السيارة وضع Eco لتوفير استهلاك الوقود، وحساسات خلفية للركن.

وتأتي السيارة خارجياً بتصميم مميز، سواء من ناحية المقدمة، أو المصد الخلفي الذي يضفي على السيارة روح شبابية تناسب عشاق المغامرة الآمنة، ويأتي تصميم المصابيح الخلفية ليعطي مظهر أكثر جرأة وتحدي للسيارة، وتضيف الإضاءة الأمامية من نوع LED رؤية واضحة للطرق تمنح السائق تجربة قيادة آمنة، هذا بالإضافة إلى جنوط الألومنيوم الجذابة Alloy Wheels بمقاسات ”17 و”18 التي تناسب جميع أنواع الطرق في مصر.

ومن ناحية التصميم الداخلي لكادجار، فتأتي السيارة مزودة بتكنولوجيا جديدة تتمثل في شاشة تعمل باللمس مقاس 7” متعددة الوسائط تجمع مختلف الإعدادت الخاصة بالسيارة والتي تبدأ العمل فور تشغيل المحرك، و مزودة بشاشة مرآة للهاتف تعمل مع أنظمة أبل و أندرويد

بالإضافة إلى هوائي من نوع Shark والذي يستقبل موجات الGPS، إلى جانب تشغيل محطات الراديو FM وDAB station.

وتقدم كادجار حلول تقنية ذكية تشمل نظام التعرف على الصوت والمزود بالميكرفون الثنائي الجديد الذي يعمل عن طريق توصيل الهاتف الذكي بالسيارة من خلال البلوتوث لاستقبال أعلى جودة للصوت، مما يجعلها سيارة عصرية تلبي احتياجات المستخدم بشكل عملي.

و تم إضافة خاصية الAuto Parking System حيث يقيس النظام مسافة الركن المتوفرة و يحدد المسار تلقائياً بنفسه دون تدخل السائق. و أيضاً تم إضافة نظام الكشف عن النقاط العمياء حيث يقوم النظام بتحذير السائق عند احتمال حدوث اصطدام مع مركبات أخرى بجانب أو خلف السيارة خلال تغيير الحارات على الطريق.

وعن المقصورة فتأتي بمقاعد مريحة مكسوة بالجلد و مزودة بوحدات تدفئة للمقاعد الأمامية ووسادات قابلة للامتداد لتضمن راحة أكبر للركاب.

ولم تستثني السيارة المقصورة الخلفية حيث تم تزويدها بمخارج تكييف للمقاعد الخلفية بالإضافة إلى فتحات للUSB لشحن الهواتف تعمل حتى أثناء توقف المحرك، وبذلك تصبح السيارة مناسبة للعائلة وأيضًا للأفراد.

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وقدمت eim، رينو كادجار موديل 2021، بتخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه، مقارنة بأسعار موديل 2020، حيث تأتي الفئة الأولى بـ 364 ألف جنيه، بدلاً من 394 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فجاءت بسعر 399 ألف جنيه، بدلاً من 424 ألف جنيه، فيما أصبح سعر الفئة الثالثة 424 ألف جنيه، مقارنة بـ 444 ألف جنيه.

نيسان قاشقاي

تنتمي السيارة نيسان قاشقاي موديل 2021، لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات

"suv"، وزودت السيارة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى إكس – ترونيك من طراز CVT.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 12.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي للسيارة 430 لتر، وتقدم طرازات نيسان قشقاي موديل 2021 بمجموعة من التجهيزات وسائل الأمن والسلامة، في مقدمتها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة توزيع الفرامل EBD، وأنظمة مساعدة عند المنحدرات.

وتقف السيارة على جنوط رياضية 17 بوصة، وتزخر بنظام ضم وتعديل إلكترونى للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفى معتم، وعجلة القيادة متعددة الوسائط، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وخاصية Apple Car Play أو Android Auto، وراديو وسى دى مع 4 سماعات، ومثبت للسرعة، ومفتاح ذكى.

وتأتي الفئة الثانية من السيارة بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، بالإضافة إلى أنها زودت ببعض الكماليات، ومنها أنظمة تثبيت السرعات، وكاميرا خلفية، ونظام التحذير قبل التصادم الأمامى، ونظام الفرامل الطارئ الذكى، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكى ثنائى التحكم، ومصابيح LED، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا داخلية 360 درجة، ومصابيح أمامية ذاتية الضبط مع إضاءة “LED”.

كما دعمت طرازات نيسان قشقاي موديل 2021 الفئة الثالثة بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، علاوة علي ذلك أنها تضمنت مجموعة من التجهيزات الإضافية ومنها عدد 6 وسائد هوائية، ومثبت السرعات، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات المطر، كما تحتوي على خاصية تحكم كهربائى بوضعية كرسي السائق، وحساسات للأمطار، وعدد 6 سماعات، وتحكم إلكترونى لمقعد السائق فى درجات التدفئة، وجنوط رياضية 19 بوصة.

فيما لم تعلن نيسان عن مواصفات وأسعار الفئة الرابعة من نيسان قاشقاي 2021 حتى الآن.

وتقدم نيسان قاشقاي موديل 2021، بأسعار أقل من موديل 2020، حيث جاءت الفئة الأولى بـ 360 ألف جنيه، بدلاً من 370900 جنيه، والفئة الثانية بـ 396 ألف جنيه، 406900 جنيه، أما الفئة الثالثة فجاءت بـ 425 ألف جنيه، بدلاً من434900 جنيه.