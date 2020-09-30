فورد تكشف عن مواصفات محركات F-150 الجديدة كلياً 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد عن الجيل الجديد من F-150 في شهر أغسطس الماضي، إلا أن الشركة لم تعلن حينها عن أرقام الأداء الخاص بالسيارة وإن كانت قد كشفت أن البيك أب ستأتي مع ستة محركات من ضمنهم محرك ديزل ومحرك هجين.

إلا أن الشركة قد كشفت اليوم عن تفاصيل كافة المحركات وهي كالتالي، المحرك الأول وهو محرك تنفس طبيعي سداسي الأسطوانات سعة 3.3 لتر بقوة 290 حصان وعزم دوران 360 نيوتن. متر، هذا بجانب محرك الايكوبوست سداسي الأسطوانات سعة 2.7 لتر والذي يولد قوة 325 حصان مع عزم دوران يبلغ 542 نيوتن. متر.

هذا بالإضافة إلى محرك إيكوبوست سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر وهو المستخدم في الجيل السابق إلا أن أرقامه تحسنت، حيث يأتي بقوة 400 حصان وعزم دوران 678 نيوتن. متر، وأخيراً المحرك الأضخم في تشكيلة محركات البنزين وهو محرك ثماني الأسطوانات سعة 5 لتر بقوة 400 حصان وعزم دوران يبلغ 556 نيوتن. متر.

أما فيما يتعلق بمحرك الديزل فهو محرك سداسي الأسطوانات سعة 3 لتر بقوة 250 حصان وعزم دوران 597 نيوتن. متر، وأخيراً المحرك الأحدث في التشكيلة وهو المحرك الهجين سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر بقوة 430 حصان وعزم دوران 773 نيوتن. متر.

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