الخليج 365الأربعاء 2020/9/30 01:42 ص بتوقيت أبوظبي
ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يعد 2020 من أفضل الأعوام بالنسبة لماركة ميتسوبيشي اليابانية، لما قدمته من موديلات مميزة ضمن فئات SUV.
كشفت شركة ألفا روميو الإيطالية النقاب عن النسخة الأحدث لعام 2020، من طراز Stelvio Quadrifoglio لتشعل به المنافسة في سوق السيارات الرياضية متعددة الأغراض التي تعرف اختصارا بـSUV.
تسعى شركة جينيسيس الكورية الجنوبية المصنعة للسيارات الفارهة للتوسع في أمريكا بعد زيادة مبيعاتها في 2019 خاصة من طراز G70.
على مدار تاريخها، طرحت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة فيراري العديد من الموديلات التي حققت مبيعات هائلة رغم تجاوز سعر البعض منها ملايين الدولارات.
كانت هذه تفاصيل خبر موجز الخليج 365 للسيارات.. رحلة فيراري وألفا روميو تشعل سوق SUV لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.