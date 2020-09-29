صور.. 9 سيارات تحمل أكبر "شبكة" أمامية لتهوية المحرك

ليست فقط سيارات بي إم دبليو التي اشتهرت بتصميمات الشبكة الأمامية المميزة بسياراتها، فهناك مجموعة من ماركات السيارات تطرح موديلات بتصميمات بارزة للشبكة الأمامية.

وقدم موقع "توب جير"، في قائمة أبرز الموديلات التي سبق وأن طرحت بشبكة أمامية هي الأكبر في الحجم، على مدار تاريخ صناعة السيارات.

وبدأ الموقع القائمة، بطراز أودي RS6 أفانت، الذي تميز بشبكة أمامية ذات حجم عملاق، ويعمل بمحرك ينتج قوة حصانية تصل إلى 592 حصانا.

ومن بعده بالقائمة، جاءت شاحنة فورد رابتور، التي طرحت بنسختها الأحدث لعام 2020، بتصميم ضخم للشبكة الأمامية، وتعمل هذه النسخة من الشاحنة بمحرك بقوة 450 حصانا فئة v6 بسعة 3.5 لتر.

ومن الموديلات الكلاسيكية جاءت ضمن القائمة سيارة جاجوار XJ Series I التي طرحت في عام 1978 بتصميم عملاق غير اعتيادي، للشبكة الأمامية به، وكان يعمل بمحرك V12.

وضمن القائمة، جاءت أيضا النسخة الأحدث من طراز أستون مارتن DBS التي طرحتها الماركة البريطانية بتصميم عملاق للشبكة الأمامية، وتعمل بمحرك توربيني V12، بسعة 5.2 لتر، ينتج قوة 715 حصانا.

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ومن السيارات الكلاسيكية جاءت ضمن القائمة، سيارة كاديلاك de Ville التي طرحت في خمسينيات القرن الماضي، وتميزت بالتصميم العملاق للشبكة الأمامية، وتوفر هذا الطراز بمحرك ينتج قوة 325 حصانا.

من بعده جاء ضمن قائمة "توب جير"، النسخة الأحدث من طراز لكزس LC، التي طرحت بتصميم عملاق للشبكة الأمامية به، ويعمل هذا الطراز بمحرك ينتج قوة 471 حصانا، بسعة 5 لترات، وعزم دوران 398 لفة/قدم.

ومن بعده طراز مرسيدس AMG GT R الرياضي بنسخته الجديدة، جاء ضمن قائمة "توب جير"، والذي تميز بالتصميم الضخم للشبكة الأمامية، وتوفر بمحرك V8.

ومن ماركة بينتلي البريطانية جاء ضمن القائمة، طراز Flying Spur الفخم، الذي طرحته الماركة البريطانية بتصميم عملاق للشبكة الأمامية.

وتوفر هذا الطراز بنسخته الأحدث لعام 2020 بمحرك ينتج قوة 626 حصانا، فئة W12، بعزم دوران 664 لفة/قدم.

ومن ماركة رولز رويس البريطانية جاء ضمن القائمة، طراز "فانتوم"، الذي طرح بشبكة أمامية بقياس عملاق، وتطرح نسخته الأحدث بمحرك V12، بقوة 563 حصانا، وعزم دوران 664 لفة/قدم.



