ميتسوبيشي تطرح Mirage G4 بدون اختبارات حوادث

يعد 2020 من أفضل الأعوام بالنسبة لماركة ميتسوبيشي اليابانية، لما قدمته من موديلات مميزة ضمن فئات SUV.

ولم تقتصر الشركة في تفوقها على فئات SUV، بل تألقت أيضا بموديلات سيدان مميزة، كان من أبرزها موديل Mirage G4 بنسخته الأحدث للعام الجاري.

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات عرضا لمواصفات وقدرات الطراز بنسخته الجديدة، يشمل الكشف عن قوة محركه، وما يتوفر منه للبيع من فئات.

قال الموقع إن الطراز أجريت عليه تحديثات، تشمل إضافة فئة جديدة كليا ضمن فئاته تحت اسم LE، بعد أن أحالت ميتسوبيشي فئة RF للتقاعد.

الأسعار

أفاد الموقع أن طراز ميتسوبيشي Mirage G4 تتوفر نسخته لعام 2020 بـ3 فئات، الافتتاحية باسم ES تتوفر بسعر 16 ألفا و135 دولارا، والفئة التي تليها LE بسعر 18 ألفا و335 دولارا، وأعلى فئة تتوفر من الطراز باسم SE وتطرح بسعر 18 ألفا و885 دولارا.





المحرك

تعمل الفئات المتوفرة من طراز ميتسوبيشي Mirage G4 بمحرك ذو 3 أسطوانات بسعة 1.2 لتر، ينتج قوة 78 حصانا، مع عزم دوران 73 لفة/قدم.

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وأوضح الموقع أنه توجد العديد من السيارات الأخرى بالأسواق تتفوق على طراز ميتسوبيشي ضمن نفس الفئة، مثل طراز هيونداي أكسنت الذي يتوفر للبيع بمحرك بقوة 120 حصانا، وتويوتا ياريس بمحرك 106 أحصنة.

الوقود

تتوفر الفئات العاملة بناقل سرعة تقليدي من طراز ميتسوبيشي Mirage G4 بمعدل استهلاك للوقود واحد جالون لكل 33 ميلا على الطريق داخل المدن، وواحد جالون لكل 40 ميلا على الطريق السريع.

في حين تستهلك الفئات العاملة بناقل سرعة أوتوماتيكي CVT، معدل واحد جالون لكل 35 ميلا يقطعها الطراز على الطريق بالمدن، وواحد جالون لكل 41 ميلا على الطريق السريع.





المساحة الداخلية

ومن الداخل تتوفر مساحة بالطراز تكفي لعدد 5 ركاب، وللمقاعد الأمامية تتوفر مساحة 41.7 بوصة، ومساحة عليا تصل إلى 38.9 بوصة، وللمقاعد الخلفية تتوفر مساحة لوضع القدم تصل إلى 37.3 بوصة، وللأعلى تصل إلى 36.8 بوصة.

التقنيات

ويحظى الطراز بنظام تقني مميز يشمل نظام صوتي مكون من 4 مكبرات صوتية، ووصلات USB، وشاشة معلوماتية بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو.

ذكر موقع "كار أند درايفر"، أن الطراز حتى الآن لم يخضع لاختبارات الحوادث بمعرفة مؤسسة الأمن والسلامة الأمريكية على الطرق السريعة، غير أنه يحظى بأنظمة تقنية مساعدة للسائق، تشمل نظام الحفاظ على المسار ونظام الفرامل التلقائية.