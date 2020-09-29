جثمان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يصل إلى البلاد من الولايات المتحدة الأربعاء المزيد

أعلن الديوان الأميري الكويتي، مساء الثلاثاء، وصول جثمان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح من الولايات المتحدة الأربعاء.

توفي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عصر الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.

وتولى الشيخ صباح الأحمد، قيادة المسيرة الكويتية ومقاليد الحكم في 29 يونيو/حزيران 2006، متسلحا بحكمته التي شهد لها العالم، وبالخبرات التي اكتسبها من خوض معترك الحياة السياسية والدبلوماسية.

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ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، جلسة خاصة، يؤدي خلالها الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميرا للبلاد.