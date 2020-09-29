الفيفا يمهد طريق الأهلي المصري نحو يوسف بلايلي

فسخ الجزائري يوسف بلايلي، مهاجم الأهلي السعودي، عقده مع الفريق من طرف واحد بعدما قدم اللاعب مؤخرا شكوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وأكدت صحيفة الجزيرة السعودية أن الفيفا أيد شكوى بلايلي ضد الأهلي، ومنحه الحق في فسخ عقده، مخاطبا النادي السعودي بضرورة منح اللاعب حق الرحيل والتسجيل في فريق جديد.

كما منح الفيفا ليوسف بلايلي فرصة التسجيل في ناد جديد حتى يوم 3 أكتوبر تشرين الأول/ المقبل، قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان بلايلي، الذي ابتعد عن تدريبات الأهلي خلال الفترة الأخيرة، تعلل في شكواه ضد النادي السعودي بأنه لم يحصل على مستحقاته خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهو ما دفع الاتحاد الدولي لقبول الشكوى ومنحه حق الرحيل.

ولم يشارك بلايلي في أي مباراة منذ ٦ أشهر، ورفض مغادرة الجزائر والعودة إلى المملكة للمشاركة مع الأهلي بالتدريبات، منذ توقف النشاط الرياضي في مارس/ آذار الماضي، بسبب فيروس كورونا.

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وجاء موقف اللاعب الجزائري رغم قيام الأهلي بإرسال طائرة خاصة لنقل اللاعب إلى جدة، واستكمل الفريق منافسات الدوري السعودي وكذلك دوري أبطال آسيا وسط غيابه.

وتلقى اللاعب وعدا من عدد من الوكلاء بجلب عرض له من أوروبا، خصوصا في أحد الدوريين الإيطالي أو الإسباني، في الوقت الذي يدخل فيه الأهلي المصري في مفاوضات قوية للتعاقد معه.

يذكر أن تقارير سعودية أكدت مؤخرا أن الأهلي بدأ يستعد لرحيل بلايلي عبر التفاوض مع الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، لاعب فريق باختاكور الأوزبكي، من أجل التعاقد معه ليحل محل بلايلي في الموسم المقبل.

الأهلي المصري.. طريق ممهد

خطوة بلايلي الجديدة تأتي لتمهد الطريق أمام الاهلي المصري الذي أكدت الكثير من التقارير رغبته في ضم المهاجم الجزائري خلال الفترة الأخيرة.

وكان مصدر من إدارة الأهلي السعودي أكد مؤخرا في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن النادي لا يمانع في انتقال بلايلي للأهلي المصري حال تلبية الأخير شروطه المالية لإتمام الصفقة، قبل أن يتغير الوضع ويصبح اللاعب حرا في تقرير مصيره بأمر الفيفا.