بكين BJ30 الجديدة تنطلق رسمياً في الصين

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة BAIC الصينية عن سيارة بكين BJ30 الجديدة للتضاريس الوعرة في معرض بكين للسيارات، وهي في الواقع نسخة محدثة لسيارة أخرى باسم BJ20.

سيارة BJ20 لم تحقق نجاحاً في السوق الصيني لتصميمها غير المألوف، ما دفع شركة BAIC لتطوير موديل آخر مبني عليها بتصميم أهدأ وشبك أمامي مشابه لجيب.

وتعتمد السيارة على محرك 1.5 لتر تيربو بقوة 156 حصان، متصل بناقل يدوي 6 سرعات أو ناقل CVT، وستنطلق في السوق الصيني في أكتوبر.

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