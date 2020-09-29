جينيسيس GV70 تظهر في صور تشويقية رسمية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جينيسيس عن أولى الصور الرسمية لـ GV70، الـ SUV الثانية من العلامة الفاخرة.. ويبدو واضحاً أنها أصغر من GV80 الحالية. ونرى نفس المصابيح الأمامية الرباعية المماثلة لسيارات جينيسيس الأخرى، مع شبك أمامي بارز وفتحات هواء كبيرة وقاعدة عجلات أقصر من GV80. ولم تكشف جينيسيس بعد عن موعد تدشين GV70. Advertisements

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