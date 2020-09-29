طراز جديد من ألفا روميو يشعل سوق سيارات SUV.. المواصفات والسعر

كشفت شركة ألفا روميو الإيطالية النقاب عن النسخة الأحدث لعام 2020، من طراز Stelvio Quadrifoglio لتشعل به المنافسة في سوق السيارات الرياضية متعددة الأغراض التي تعرف اختصارا بـ SUV.

وعززت ألفا روميو تواجدها في سوق سيارات SUV بالطراز الأحدث ،وفق ما أعلنت.

وعرض موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، قدرات ومواصفات الطراز الجديد في تقرير تطرق إلى قوة المحرك والأسعار.

الأسعار



وقال "كار أند درايفر"،إن الطراز تتوفر منه فئة وحيدة بتكلفة 82.095 ألف دولار.





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المحرك

ويعمل طراز ألفا روميو Stelvio Quadrifoglio لعام 2020 بمحرك "توربيني" مزدوج، بسعة 2.9 لتر، فئة V6 ينتج قوة( 505 أحصنة)حصان، مع عزم دوران 443 لفة/قدم.

استهلاك الوقود

يستهلك طراز ألفا روميو الجديد "جالون" كل 17 ميلا داخل المدن، ومثله كل 23 ميلا على الطريق السريع.

ويتفوق الطراز على أقرب منافسيه، بي إم دبليو X3 M، الذي يستلهك "جالون" كل 14 ميلا داخل المدن.





يحظى طراز ألفا روميو بمساحة داخلية تكفي لـ 5 ركاب ،كما يضم شاشة عرض بقياس 8.8 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، ونظام اتصال لاسلكي بالانترنت، ونظام شحن لاسلكي للهواتف.



بالإضافة لنظام صوتي مميز، مكون من 12 سماعة مكبرة، تعمل بقوة 900 وات.





الأمن والحماية

واختتم موقع "كار أند درايفر" عرضه لمواصفات طراز ألفا روميو، بالكشف عن أنظمة الأمن وتشمل ضبط السرعة، والحفاظ على المسار بخلاف كشافات أماميةذاتية التفعيل.