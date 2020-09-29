"جينيسيس" تعدل خططها في أمريكا بعد مبيعات طراز G70

تسعى شركة جينيسيس الكورية الجنوبية المصنعة للسيارات الفارهة للتوسع في أمريكا بعد زيادة مبيعاتها في 2019 خاصة من طراز G70.

وقالت الشركة إن مبيعات العام الماضي 2019 بلغت أكثر من 21 ألف سيارة، بعد أن كان معدل مبيعاتها في سنواتها الأولى بالسوق يقف عند 10 آلاف سيارة.

وتوفر جينيسيس بالسوق الأمريكية 3 موديلات فارهة تابعة لفئات SUV، ونتيجة للمعدل المتميز من المبيعات، تسعى الشركة التابعة لماركة هوندا لمضاعفة هذا المعدل بزيادة عدد الموديلات التي تطرحها.

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وقال موقع "موتور وان" إن مبيعات جينيسيس قفزت في أمريكا بفضل الموديلات الأحدث التي طرحت من طراز G70.

ووفق تصريح للمدير التنفيذي للشركة في أمريكا "مارك ديل روسو"، نتطلع لتعزيز تواجدنا في أمريكا"