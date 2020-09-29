رحلة بالصور تكشف أبرز سيارات فيراري الفارهة

على مدار تاريخها، طرحت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة فيراري العديد من الموديلات التي حققت مبيعات هائلة رغم تجاوز سعر البعض منها ملايين الدولارات.

وسيارات فيراري الفخمة انطلقت في الأسواق للبيع عام 1947 عندما أسس إنزو فيراري الشركة الإيطالية الأعرق في عالم صناعة السيارات الفخمة.

وقدم موقع "توب جير" المختص بأخبار السيارات، قائمة أبرز الموديلات الخاصة التي طرحتها فيراري على مدار تاريخها تصدرها طراز P540 Superfast Aperta الذي طرح عام 2009.

ومن بعده جاء بالقائمة موديل Superamerica 45 عام 2011، بطلب خاص من جامع السيارات الشهير "بيتر كاليكو".





وضمت القائمة، طراز SP12 EC الذي طرحته فيراري عام 2012، بطلب خاص من عميل فيراري، عازف الجيتار الشهير "إيريك كلابتون".

كما ضمت قائمة توب جير، طراز فيراري F12 TRS، الذي طرح عام 2014، بنسخ محدودة للبيع، 3 سيارات فقط، بمحرك V12 بتكلفة تصل لـ3 ملايين جنيه إسترليني للسيارة.

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ومن النسخ الخاصة التي طرحتها فيراري بشكل محدود، طراز 458 MM Speciale في عام 2016.

وفي عام 2016، طرحت فيراري نسخة خاصة، من طراز Ferrari J50، بتصميم مميز كرمت الشركة من خلاله سياراتها التي طرحت خلال فترة السبعينيات.

وفي عام 2018، طرحت فيراري النسخة المميزة من طراز Monza SP1، بمحرك V12، بسعة 6.5 لتر.



وخلال عام 2018 قدمت فيراري الطراز الخاص Monza SP2، وكان من الموديلات مكشوفة السقف بمقعدين فقط، وعام 2018 أيضا طرحت فيراري نسخة خاصة من طراز SP38.

وفي عام 2019، طرحت فيراري نسخة خاصة من طراز P80/C بإمكانيات خارقة.