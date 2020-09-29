إنفينيتي اليابانية تكشف عن أحدث سياراتها

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية إنفينيتي، عن سيارتها الجديدة QX60 Monograph، والتي من المنتظر طرحها في الأسواق خلال الأيام القادمة.
وتعتمد QX60 Monograph، على سواعد محرك بنزين توربيني سعة 2.0 لتر، بعزم 211 حصانا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.
ولعل من أكثر ما يلفت النظر في هذه المركبة التي قد يعتقد البعض أنها مستقبلية،هو الانسيابية الكبيرة في جميع أجزاء الهيكل رغم حجمه الكبير، وتصميم الشبك الأمامي العريض لغطاء المبرد، والفتحات الهوائية الطولية الشكل التي أتت على جانبي الواجهة الأمامية.
وكذلك فإن من أبرز العلامات المميزة لهذه السيارة أيضا هي المصابيح الفريدة التصميم التي حصلت على خطوط إضاءة بيضاء تميل إلى
ومن المقرر أن تحصل السيارة الجديدة على نظامي دفع أمامي ورباعي، وعلى كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة للفرملة التلقائية للحماية من الحوادث، وأنظمة لقياس ضغط الهواء في العجلات، ونظام لتشغيل المحرك عن بعد.
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