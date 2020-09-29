إنفينيتي اليابانية تكشف عن أحدث سياراتها

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية إنفينيتي، عن سيارتها الجديدة QX60 Monograph، والتي من المنتظر طرحها في الأسواق خلال الأيام القادمة.

وتعتمد QX60 Monograph، على سواعد محرك بنزين توربيني سعة 2.0 لتر، بعزم 211 حصانا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

ولعل من أكثر ما يلفت النظر في هذه المركبة التي قد يعتقد البعض أنها مستقبلية،

هو الانسيابية الكبيرة في جميع أجزاء الهيكل رغم حجمه الكبير، وتصميم الشبك الأمامي العريض لغطاء المبرد، والفتحات الهوائية الطولية الشكل التي أتت على جانبي الواجهة الأمامية.

وكذلك فإن من أبرز العلامات المميزة لهذه السيارة أيضا هي المصابيح الفريدة التصميم التي حصلت على خطوط إضاءة بيضاء تميل إلى

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الزرقة أحيانا، وقبضات الأبواب التي أتت مخفية داخل الهيكل وتخرج منه عند الحاجة لاستعمالها كما في سيارات تسلا، إضافة إلى العجلات الكبيرة والسقف الزجاجي الذي يمتد على طول السيارة والجنح الهوائي الذي ثبت على مؤخرته لتحسين الثبات على السرعات العالية.

ومن المقرر أن تحصل السيارة الجديدة على نظامي دفع أمامي ورباعي، وعلى كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة للفرملة التلقائية للحماية من الحوادث، وأنظمة لقياس ضغط الهواء في العجلات، ونظام لتشغيل المحرك عن بعد.