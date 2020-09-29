BMW تكشف عن موعد طرح نسخ M الجديدة

كتب: باسل الحلواني
أزاحت شركة صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو، الستار عن نسخ M من الفئتين الثالثة والرابعة والمقرر طرحها بالأسواق في مارس 2021.
وزودت نسخ M بمحرك سعة 3 لتر سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم بقوة 353 كيلووات/480 حصان أو بقوة 357كيلووات/510 حصان في الإصدار Competition.
وتتسارع نسخ M من الثبات إلى 100 كلم/س، بفضل عزم الدوران الأقصى الذي يبلغ 650 نيوتن متر في غضون 9ر3 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 250 كلم/س
ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 2ر10 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 234 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
ويتسع برنامج الدفع بنسخ ناقل الحركة اليدوي والأوتوماتيكي ونسخ الدفع الرباعي.
وتتميز نسخ M بشبكة مبرد كبيرة وفتحات التهوية على غطاء حيز المحرك، والعضلات المفتولة على جوانب السيارة، والاسبويلر على المؤخرة.
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