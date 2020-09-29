"رينو مصر" تطلق أكبر حملة تخفيضات على سياراتها لفترة محدودة

كتب: باسل الحلواني

أطلقت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر أكبر حملة تخفيضات على سيارتها رينو كادجار موديل 2021، تحت شعار "المنافسة انتهت".

وقالت EIM، عبر بيان صحفي لها، إنها انتهجت إستراتيجية ميزتها عن غيرها باعتمادها نظرية التوازن بين مواصفات السيارة العصرية ذات الجودة العالية والأسعار، كعملة وحيدة ترتكز عليها في إرضاء عملائها وأحد عوامل الجذب الرئيسية التي تزيد من الطلب على رينو، ما جعلها من أكثر السيارات تفضيلاً لدى غالبية المصريين.

وأكدت الشركة أن علامة رينو الفرنسية تمثل خياراً جاذباً لعشاق السيارات في العالم ممن يبحثون عن كفاءة عالية وتصاميم عملية جذابة وأسعار مناسبة وتأتي خطوة خفض الأسعار في إطار رؤية شاملة لتلبية الحاجة المتزايدة في السوق المصري على سياراتها.

وفي معرض حديثه عن بدء حملة التخفيضات المحدودة على طراز رينو كادجار بجميع فئاتها، صرح رامي جاد مدير عام رينو مصر أنه من الملاحظ بأن الاقتصاد المصري يشهد حالياً مرحلة انتعاش استثنائية في المنطقة العربية، وانعكس ذلك في تحسن مؤشرات الإقتصاد الكلى ومعدلات النمو ما يضع على عاتقنا مسئولية تلبية احتياجات السوق؛ فنحن هدفنا تلبية احتياجات ومتطلبات كافة فئات المجتمع ومحبي السيارات وبأسعار معقولة.

وحول تأثير هذه الأسعار الإيجابية على سوق السيارات قال جاد "رينو هى إحدى أهم السيارات ليس فقط في مصر إنما على مستوى العالم، ونحن من خلال هذه الحملة نهدف الي

اتاحة الفرصة لأكبر عدد من العملاء فى إقتناء السيارة رينو كادجارمما يسهم في مساعدتهم على اتخاذ القرارت الصحيحة عند الشراء، بعيداً عن منطق المغالاة، لذا كان شعارنا فى الحملة هو المنافسة انتهت، فما يهمنا بالأساس ليس المكسب المادي من خلال الترويج لموديلات سيارتنا فحسب إنما تسليط الضوء على خططنا المستقبلية لا سيما ما يتعلق بالمعارض ومراكز الخدمات الجديدة التي تخطط الشركة لافتتاحها خلال الفترة المقبلة ومبادراتها الترويجية المبتكرة لخدماتها ومنتجاتها في السوق المصري، تلبيةً للطلب المتزايد من عملاء رينو في التطوير في محافظات مصر".

جدير بالذكر أن الحملة تستهدف رينو كادجار ولفترة زمنية محدودة التي تتميز بتصميم السيارة الخارجي بمقدمة ومصد خلفي ذات تصميم يضفي الروح الشبابية على السيارة لتناسب عشاق المغامرة الآمنة، ويأتي تصميم المصابيح الخلفية ليعطي مظهر أكثر جرأة وتحدي للسيارة، وتضيف الإضاءة الأمامية من نوع LED رؤية واضحة للطرق تمنح السائق تجربة قيادة آمنة، هذا بالإضافة إلى جنوط الألومنيوم الجذابة Alloy Wheels بمقاسات ”17 و”18 التي تناسب جميع أنواع الطرق في مصر.

أما عن التصميم الداخلي لكادجار، فتأتي السيارة مزودة بتكنولوجيا جديدة تتمثل في شاشة تعمل باللمس مقاس 7” متعددة الوسائط تجمع مختلف

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الإعدادت الخاصة بالسيارة والتي تبدأ العمل فور تشغيل المحرك، و مزودة بشاشة مرآة للهاتف تعمل مع أنظمة أبل و أندرويد بالإضافة إلى هوائي من نوع Shark والذي يستقبل موجات الGPS، إلى جانب تشغيل محطات الراديو FM وDAB station. وتقدم كادجار حلول تقنية ذكية تشمل نظام التعرف على الصوت والمزود بالميكرفون الثنائي الجديد الذي يعمل عن طريق توصيل الهاتف الذكي بالسيارة من خلال البلوتوث لاستقبال أعلى جودة للصوت، مما يجعلها سيارة عصرية تلبي احتياجات المستخدم بشكل عملي. و تم إضافة خاصية الAuto Parking System حيث يقيس النظام مسافة الركن المتوفرة و يحدد المسار تلقائياً بنفسه دون تدخل السائق. و أيضاً تم إضافة نظام الكشف عن النقاط العمياء حيث يقوم النظام بتحذير السائق عند احتمال حدوث اصطدام مع مركبات أخرى بجانب أو خلف السيارة خلال تغيير الحارات على الطريق.

وعن المقصورة فتأتي بمقاعد مريحة مكسوة بالجلد و مزودة بوحدات تدفئة للمقاعد الأمامية ووسادات قابلة للامتداد لتضمن راحة أكبر للركاب. ولم تستثني السيارة المقصورة الخلفية حيث تم تزويدها بمخارج تكييف للمقاعد الخلفية بالإضافة إلى فتحات للUSB لشحن الهواتف تعمل حتى أثناء توقف المحرك، وبذلك تصبح السيارة مناسبة للعائلة وأيضًا للأفراد.

وتم الإعلان عن أسعار رينو كادجار كالآتي:

- الفئة الأولى 364 ألف جنيه

- الفئة الثانية 399 ألف جنيه

- الفئة الثالثة 424 ألف جنيه

وتأتي السيارة "كادجار" بثلاثة فئات تتميز كلًا منهم بمحرك تربو سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان وسعة خزان وقود 55 لتر، في حين تبلغ سعة الصندوق الخلفي 472 لتر. كما تأتي الثلاث فئات، بالإضافة إلى العديد من تجهيزات الأمان والسلامة مثل ال HSAو EBD و ESP وABS أونظام الفرامل المضادة للإنغلاق، كما تدعم السيارة وضع Eco لتوفير استهلاك الوقود، وحساسات خلفية للركن.